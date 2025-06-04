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МИД: любые крупные военные мероприятия НАТО дестабилизируют безопасность - РИА Новости, 04.06.2025
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14:41 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/nato-2020863510.html
МИД: любые крупные военные мероприятия НАТО дестабилизируют безопасность
МИД: любые крупные военные мероприятия НАТО дестабилизируют безопасность - РИА Новости, 04.06.2025
МИД: любые крупные военные мероприятия НАТО дестабилизируют безопасность
Москва внимательно отслеживает любые крупномасштабные мероприятия стран НАТО у своих границ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:41:00+03:00
2025-06-04T14:41:00+03:00
россия
москва
мария захарова
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва внимательно отслеживает любые крупномасштабные мероприятия стран НАТО у своих границ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, страны-члены альянса продолжают наращивать провокационную деятельность у российских границ. Ежегодно вблизи границ РФ проводятся порядка 50 мероприятий с привлечением по совокупности свыше 300 тысяч военнослужащих, отметила она. "Разумеется, любые крупномасштабные мероприятия военной деятельности стран НАТО существенно увеличивают риск военных инцидентов, еще больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Они нами внимательно отслеживаются в контексте стратегического сдерживания, учитываются в оборонном планировании, боевой и оперативной подготовке" , - сказала она в ходе брифинга в среду.
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россия, москва, мария захарова, нато, в мире
Россия, Москва, Мария Захарова, НАТО, В мире
МИД: любые крупные военные мероприятия НАТО дестабилизируют безопасность

Захарова: РФ отслеживает любые крупные мероприятия стран НАТО у своих границ

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва внимательно отслеживает любые крупномасштабные мероприятия стран НАТО у своих границ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, страны-члены альянса продолжают наращивать провокационную деятельность у российских границ. Ежегодно вблизи границ РФ проводятся порядка 50 мероприятий с привлечением по совокупности свыше 300 тысяч военнослужащих, отметила она.
"Разумеется, любые крупномасштабные мероприятия военной деятельности стран НАТО существенно увеличивают риск военных инцидентов, еще больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Они нами внимательно отслеживаются в контексте стратегического сдерживания, учитываются в оборонном планировании, боевой и оперативной подготовке" , - сказала она в ходе брифинга в среду.
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