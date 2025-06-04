AFP узнало детали итоговой декларации саммита НАТО
AFP: НАТО не хочет упоминать членство Украины в итоговой декларации саммита
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. НАТО планирует сделать итоговую декларацию предстоящего саммита блока в Гааге краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий, пишет AFP со ссылкой на неназванного дипломата.
"Об этом (вероятном вхождении Киева в альянс. — Прим. ред.) ничего не будет. <...> Я ожидаю, что мы будем хранить полное молчание", — заявил источник.
Другие детали итоговой декларации:
- лидеры стран НАТО не будут принимать совместное заявление о военной поддержке ВСУ из-за приостановки новой помощи со стороны США;
- внимание на саммите сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего Вашингтон соглашения о повышении расходов на оборону среди стран — членов Североатлантического альянса.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Владимир Зеленский утверждал, что Украину позвали на мероприятие, но не уточнил, было ли приглашение адресовано ему лично.
Вопрос вхождения Украины в НАТО
В конце февраля глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что Киев не станет членом альянса. До этого он также говорил, что Украина может забыть о таких перспективах. Вскоре генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что этот вопрос больше не стоит на повестке дня.
Президент Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в альянсе — угроза для безопасности России. Он указывал, что риски вступления Киева в НАТО стали одной из причин начала СВО.
Российский меморандум об урегулировании конфликта содержит пункт о нейтралитете Украины, ее отказе от вступления в военные союзы.
Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, простого отказа не принимать Киев в альянс недостаточно. По ее словам, в НАТО должны отказаться от обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Украине гарантировали присоединение к блоку в будущем.