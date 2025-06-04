https://ria.ru/20250604/nato-2020788473.html

AFP узнало детали итоговой декларации саммита НАТО

AFP узнало детали итоговой декларации саммита НАТО - РИА Новости, 04.06.2025

AFP узнало детали итоговой декларации саммита НАТО

НАТО планирует сделать итоговую декларацию предстоящего саммита блока в Гааге краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:57:00+03:00

2025-06-04T08:57:00+03:00

2025-06-04T10:33:00+03:00

в мире

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марк рютте

дональд трамп

министерство обороны сша

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. НАТО планирует сделать итоговую декларацию предстоящего саммита блока в Гааге краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий, пишет AFP со ссылкой на неназванного дипломата."Об этом (вероятном вхождении Киева в альянс. — Прим. ред.) ничего не будет. <...> Я ожидаю, что мы будем хранить полное молчание", — заявил источник.Другие детали итоговой декларации:Вопрос вхождения Украины в НАТОВ конце февраля глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что Киев не станет членом альянса. До этого он также говорил, что Украина может забыть о таких перспективах. Вскоре генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что этот вопрос больше не стоит на повестке дня.Президент Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в альянсе — угроза для безопасности России. Он указывал, что риски вступления Киева в НАТО стали одной из причин начала СВО.Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, простого отказа не принимать Киев в альянс недостаточно. По ее словам, в НАТО должны отказаться от обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Украине гарантировали присоединение к блоку в будущем.

https://ria.ru/20250530/nato-2019908153.html

https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html

https://ria.ru/20250602/polsha-2020379230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, россия, марк рютте, дональд трамп, министерство обороны сша, гаага, кир стармер, вооруженные силы украины