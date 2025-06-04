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AFP узнало детали итоговой декларации саммита НАТО - РИА Новости, 04.06.2025
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08:57 04.06.2025 (обновлено: 10:33 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/nato-2020788473.html
AFP узнало детали итоговой декларации саммита НАТО
AFP узнало детали итоговой декларации саммита НАТО - РИА Новости, 04.06.2025
AFP узнало детали итоговой декларации саммита НАТО
НАТО планирует сделать итоговую декларацию предстоящего саммита блока в Гааге краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:57:00+03:00
2025-06-04T10:33:00+03:00
в мире
украина
нато
россия
марк рютте
дональд трамп
министерство обороны сша
гаага
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. НАТО планирует сделать итоговую декларацию предстоящего саммита блока в Гааге краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий, пишет AFP со ссылкой на неназванного дипломата."Об этом (вероятном вхождении Киева в альянс. — Прим. ред.) ничего не будет. &lt;...&gt; Я ожидаю, что мы будем хранить полное молчание", — заявил источник.Другие детали итоговой декларации:Вопрос вхождения Украины в НАТОВ конце февраля глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что Киев не станет членом альянса. До этого он также говорил, что Украина может забыть о таких перспективах. Вскоре генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что этот вопрос больше не стоит на повестке дня.Президент Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в альянсе — угроза для безопасности России. Он указывал, что риски вступления Киева в НАТО стали одной из причин начала СВО.Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, простого отказа не принимать Киев в альянс недостаточно. По ее словам, в НАТО должны отказаться от обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Украине гарантировали присоединение к блоку в будущем.
https://ria.ru/20250530/nato-2019908153.html
https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html
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в мире, украина, нато, россия, марк рютте, дональд трамп, министерство обороны сша, гаага, кир стармер, вооруженные силы украины
В мире, Украина, НАТО, Россия, Марк Рютте, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Гаага, Кир Стармер, Вооруженные силы Украины
AFP узнало детали итоговой декларации саммита НАТО

AFP: НАТО не хочет упоминать членство Украины в итоговой декларации саммита

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. НАТО планирует сделать итоговую декларацию предстоящего саммита блока в Гааге краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий, пишет AFP со ссылкой на неназванного дипломата.
"Об этом (вероятном вхождении Киева в альянс. — Прим. ред.) ничего не будет. <...> Я ожидаю, что мы будем хранить полное молчание", — заявил источник.
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Другие детали итоговой декларации:
  • лидеры стран НАТО не будут принимать совместное заявление о военной поддержке ВСУ из-за приостановки новой помощи со стороны США;
  • внимание на саммите сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего Вашингтон соглашения о повышении расходов на оборону среди стран — членов Североатлантического альянса.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Владимир Зеленский утверждал, что Украину позвали на мероприятие, но не уточнил, было ли приглашение адресовано ему лично.

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Вопрос вхождения Украины в НАТО

В конце февраля глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что Киев не станет членом альянса. До этого он также говорил, что Украина может забыть о таких перспективах. Вскоре генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что этот вопрос больше не стоит на повестке дня.
Президент Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в альянсе — угроза для безопасности России. Он указывал, что риски вступления Киева в НАТО стали одной из причин начала СВО.

Российский меморандум об урегулировании конфликта содержит пункт о нейтралитете Украины, ее отказе от вступления в военные союзы.

Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, простого отказа не принимать Киев в альянс недостаточно. По ее словам, в НАТО должны отказаться от обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Украине гарантировали присоединение к блоку в будущем.
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