https://ria.ru/20250604/nato--2020821241.html

НАТО больше беспокоит не Украина, а собственный раскол, считает эксперт

НАТО больше беспокоит не Украина, а собственный раскол, считает эксперт - РИА Новости, 04.06.2025

НАТО больше беспокоит не Украина, а собственный раскол, считает эксперт

На саммите НАТО в июне не будет уделено большого внимания Украине, так как альянс сейчас больше озабочен преодолением собственного раскола, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:44:00+03:00

2025-06-04T11:44:00+03:00

2025-06-04T11:44:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На саммите НАТО в июне не будет уделено большого внимания Украине, так как альянс сейчас больше озабочен преодолением собственного раскола, заявил РИА Новости эксперт РИСИ Сергей Ермаков. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата сообщило, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию саммита, который пройдет в Гааге в июне, краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. По данным агентства, основное внимание на саммите НАТО в Гааге сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего президента США Дональда Трампа соглашения о повышении расходов на оборону среди стран-членов альянса. "Сейчас для (генсека НАТО - ред.) Рютте приоритеты совсем иные - не Украина, а сохранение самого альянса. Самое главное - это укрепление трансатлантических связей, то есть участия в НАТО США, которые, собственно, и являются столпом этой организации. Поэтому главное для них будет это обсуждение пресловутого, справедливого, так называемого распределения бремени финансовых расходов", - заявил Ермаков РИА Новости. Он отметил, что по вопросу Украины есть определенный раскол среди стран альянса. "Есть государства, прежде всего, Восточной Европы, Прибалтики, которые, занимают жесткую проукраинскую позицию и педалируют этот вопрос в НАТО. Это стимулирует союзников все время продвигать, где-то в декларациях писать некие громкие слова о том, что "Украина, безусловно, будет членом альянса", - отметил эксперт. Для многих других стран НАТО это вопрос гораздо менее актуальный, а часть государств вообще жестко ориентированы на позицию американской администрации Дональда Трампа. Поэтому, по прогнозу политолога, в итоговой декларации саммита будет какая-то более обтекаемая формулировка. "На фоне (мирных - ред.) переговоров и участия Трампа в этих переговорах, НАТО, конечно, не хотелось бы сейчас ввязываться в украинскую проблему. Это не значит, что Украина совсем выйдет из натовской повестки. Там не факт, что будет Зеленский, там может быть понижен статус, будет (глава МИД Украины Андрей - ред.) Сибига, а не Зеленский", - предположил эксперт. Главной же темой саммита будет увеличение оборонных расходов стран-членов альянса, как этого требует президент США Дональд Трамп, прогнозирует Ермаков. "Сам Рютте относится именно к тем, кто считает, что надо сейчас поддержать США, Трампа, не злить Вашингтон. И лучше в декларацию включить, может быть, пункт о том, что Китай все большую опасность представляет для союзников, или по крайней мере российско-китайское сотрудничество, чем педалировать вопрос с Украиной", - считает эксперт РИСИ.

https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html

https://ria.ru/20250529/nato-2019858487.html

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украина, восточная европа, сша, дональд трамп, нато, в мире