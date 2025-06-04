https://ria.ru/20250604/narkolaboratoriya-2020797884.html

В Челябинской области накрыли крупную нарколабораторию

В Челябинской области накрыли крупную нарколабораторию - РИА Новости, 04.06.2025

В Челябинской области накрыли крупную нарколабораторию

Полицейские в Челябинской области ликвидировали нарколабораторию, которая в месяц производила около 500 килограммов "синтетики", изъято наркотических веществ на РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T09:58:00+03:00

2025-06-04T09:58:00+03:00

2025-06-04T09:58:00+03:00

челябинская область

россия

ирина волк

карталинский район

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн – РИА Новости. Полицейские в Челябинской области ликвидировали нарколабораторию, которая в месяц производила около 500 килограммов "синтетики", изъято наркотических веществ на 1,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее данным, оперативники обнаружили незаконное производство в частном доме в Карталинском районе Челябинской области. Там двое злоумышленников изготавливали наркотическое средство (производное N-метилэфедрона – PVP (α-пирролидиновалерофенон)) - ежемесячно синтезировалось около 500 килограммов запрещенных веществ. Готовый к реализации наркотик они помещали в тайники, откуда его забирали курьеры из других регионов, каждая закладка представляла собой крупную партию весом 15-20 килограммов. "В ходе обследования местности полицейские выявили два таких тайника, в которых находилось порядка 18 килограммов синтетики. В самой лаборатории сотрудники полиции обнаружили более 427 кг наркотических средств и около тонны прекурсоров. По оценкам экспертов, около миллиона разовых доз не дошли до потребителей. Их стоимость превышает 1,5 млрд рублей", - сообщила Волк. При обыске по адресу проживания одного из сообщников изъяты два ноутбука, сотовые телефоны, банковская карта и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью пятой статьи 228.1 УК РФ, подозреваемые заключены под стражу. По данным Волк, это вторая крупнейшая нарколаборатория, выявленная полицейскими в регионе, все задержанные действовали по указанию кураторов, находящихся за рубежом.

https://ria.ru/20250601/sud-2020219310.html

https://ria.ru/20250530/gorbunov-2019923915.html

челябинская область

россия

карталинский район

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челябинская область, россия, ирина волк, карталинский район, общество