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Суд отправил под домашний арест бывшего начальника Казанского вокзала
Суд отправил под домашний арест бывшего начальника Казанского вокзала - РИА Новости, 04.06.2025
Суд отправил под домашний арест бывшего начальника Казанского вокзала
Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего начальника Казанского вокзала Москвы Игоря Черникова по уголовному делу о посредничестве во... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:10:00+03:00
2025-06-04T16:10:00+03:00
2025-06-04T18:54:00+03:00
москва
казанский вокзал
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего начальника Казанского вокзала Москвы Игоря Черникова по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Черникову И.О. 3 июня избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - рассказали в суде. За посредничество во взяточничестве в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
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москва, казанский вокзал, общество
Москва, Казанский вокзал, Общество
Суд отправил под домашний арест бывшего начальника Казанского вокзала
Суд отправил под домашний арест бывшего начальника Казанского вокзала Черникова