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Суд отправил под домашний арест бывшего начальника Казанского вокзала

Суд отправил под домашний арест бывшего начальника Казанского вокзала - РИА Новости, 04.06.2025

Суд отправил под домашний арест бывшего начальника Казанского вокзала

Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего начальника Казанского вокзала Москвы Игоря Черникова по уголовному делу о посредничестве во... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:10:00+03:00

2025-06-04T16:10:00+03:00

2025-06-04T18:54:00+03:00

москва

казанский вокзал

общество

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего начальника Казанского вокзала Москвы Игоря Черникова по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде. "Черникову И.О. 3 июня избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - рассказали в суде. За посредничество во взяточничестве в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

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москва, казанский вокзал, общество