Мясников рассказал, как чуть не умер на съемках
Мясников рассказал, что чуть не упал в обморок, когда Агапкин встал ему на живот
Александр Мясников. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как ему стало плохо на съемках, в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
По словам Мясникова, это произошло на юбилейном выпуске программы "О самом главном" от 28 апреля 2025 года. В нем соведущий доктора — врач-реабилитолог Сергей Агапкин встал ему на живот.
"Он встал неудобно. Он встал туда, где кончается грудь. <...> Я чувствую: раз — и я отъезжаю. Все равно пару секунд я был не здесь. Хорошо, никто не заметил", — добавил Мясников.
Доктор назвал случившиеся маленькой смертью.
По словам Мясникова, это произошло на юбилейном выпуске программы "О самом главном" от 28 апреля 2025 года. В нем соведущий доктора — врач-реабилитолог Сергей Агапкин встал ему на живот.
"Он встал неудобно. Он встал туда, где кончается грудь. <...> Я чувствую: раз — и я отъезжаю. Все равно пару секунд я был не здесь. Хорошо, никто не заметил", — добавил Мясников.
Доктор назвал случившиеся маленькой смертью.
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