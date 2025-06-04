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Мясников рассказал, как чуть не умер на съемках - РИА Новости, 04.06.2025
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09:40 04.06.2025 (обновлено: 14:17 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/myasnikov-2020795218.html
Мясников рассказал, как чуть не умер на съемках
Мясников рассказал, как чуть не умер на съемках - РИА Новости, 04.06.2025
Мясников рассказал, как чуть не умер на съемках
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как ему стало плохо на съемках, в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". По словам... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T09:40:00+03:00
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общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как ему стало плохо на съемках, в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". По словам Мясникова, это произошло на юбилейном выпуске программы "О самом главном" от 28 апреля 2025 года. В нем соведущий доктора — врач-реабилитолог Сергей Агапкин встал ему на живот. "Он встал неудобно. Он встал туда, где кончается грудь. &lt;...&gt; Я чувствую: раз — и я отъезжаю. Все равно пару секунд я был не здесь. Хорошо, никто не заметил", — добавил Мясников. Доктор назвал случившиеся маленькой смертью.
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общество, александр мясников (врач)
Общество, Александр Мясников (врач)
Мясников рассказал, как чуть не умер на съемках

Мясников рассказал, что чуть не упал в обморок, когда Агапкин встал ему на живот

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Александр Мясников. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как ему стало плохо на съемках, в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

По словам Мясникова, это произошло на юбилейном выпуске программы "О самом главном" от 28 апреля 2025 года. В нем соведущий доктора — врач-реабилитолог Сергей Агапкин встал ему на живот.

"Он встал неудобно. Он встал туда, где кончается грудь. <...> Я чувствую: раз — и я отъезжаю. Все равно пару секунд я был не здесь. Хорошо, никто не заметил", — добавил Мясников.

Доктор назвал случившиеся маленькой смертью.
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