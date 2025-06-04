https://ria.ru/20250604/myasnikov-2020795218.html

Мясников рассказал, как чуть не умер на съемках

Мясников рассказал, как чуть не умер на съемках - РИА Новости, 04.06.2025

Мясников рассказал, как чуть не умер на съемках

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как ему стало плохо на съемках, в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". По словам... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T09:40:00+03:00

2025-06-04T09:40:00+03:00

2025-06-04T14:17:00+03:00

общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как ему стало плохо на съемках, в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". По словам Мясникова, это произошло на юбилейном выпуске программы "О самом главном" от 28 апреля 2025 года. В нем соведущий доктора — врач-реабилитолог Сергей Агапкин встал ему на живот. "Он встал неудобно. Он встал туда, где кончается грудь. <...> Я чувствую: раз — и я отъезжаю. Все равно пару секунд я был не здесь. Хорошо, никто не заметил", — добавил Мясников. Доктор назвал случившиеся маленькой смертью.

https://ria.ru/20240930/rak-1975547368.html

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2025

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общество, александр мясников (врач)