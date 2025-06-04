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МВД выбрало победителей конкурса "Полицейский Дядя Степа"
МВД выбрало победителей конкурса "Полицейский Дядя Степа" - РИА Новости, 04.06.2025
МВД выбрало победителей конкурса "Полицейский Дядя Степа"
МВД выбрало призеров конкурса детского творчества "Полицейский Дядя Степа", на котором было представлено 276 поделок со всей России, сообщила представитель МВД... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:47:00+03:00
2025-06-04T21:47:00+03:00
2025-06-04T21:58:00+03:00
россия
ирина волк
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. МВД выбрало призеров конкурса детского творчества "Полицейский Дядя Степа", на котором было представлено 276 поделок со всей России, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.По её словам, ежегодно в этом состязании принимают участие ребята в возрасте от шести до 14 лет. Они изготавливают поделки на правоохранительную тематику из бумаги, картона, пластилина и текстиля."В этом году конкурс посвящен победе в Великой Отечественной войне. Сегодня мы выбрали девять победителей вместе с членами уважаемого жюри", - сказала Волк.В Telegram-канале она поделилась некоторыми работами детей и попросила проголосовать за лучшую.Волк отметила, что конкурс проводится министерством внутренних дел уже 12 лет.
https://ria.ru/20250602/podmoskove-2020424902.html
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россия, ирина волк, общество
Россия, Ирина Волк, Общество
МВД выбрало победителей конкурса "Полицейский Дядя Степа"
МВД выбрало призеров конкурса детского творчества "Полицейский Дядя Степа"