https://ria.ru/20250604/mvd-2020846060.html

Полиция проверит блогера, разместившего видео о жителях Чечни в соцсети

Полиция проверит блогера, разместившего видео о жителях Чечни в соцсети - РИА Новости, 04.06.2025

Полиция проверит блогера, разместившего видео о жителях Чечни в соцсети

Полиция организовала проверку в отношении блогера, разместившего в соцсетях видео с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни, сообщает... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:25:00+03:00

2025-06-04T13:25:00+03:00

2025-06-04T14:28:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

инцидент с блогером щепихиным

арег щепихин

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020818555_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_9a276919b77aa961c5f17342d96a17a5.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полиция организовала проверку в отношении блогера, разместившего в соцсетях видео с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни, сообщает Telegram-канал МВД Медиа.Ранее в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник "Мерседеса" с мигалками с номерами АМР."Сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД России организована проверка в отношении блогера, разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики. В рамках проверки будут назначены необходимые экспертные исследования", - говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020836069.html

https://ria.ru/20250527/gasanov-2019401124.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), инцидент с блогером щепихиным, арег щепихин, происшествия