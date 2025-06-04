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Полиция проверит блогера, разместившего видео о жителях Чечни в соцсети - РИА Новости, 04.06.2025
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13:25 04.06.2025 (обновлено: 14:28 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/mvd-2020846060.html
Полиция проверит блогера, разместившего видео о жителях Чечни в соцсети
Полиция проверит блогера, разместившего видео о жителях Чечни в соцсети - РИА Новости, 04.06.2025
Полиция проверит блогера, разместившего видео о жителях Чечни в соцсети
Полиция организовала проверку в отношении блогера, разместившего в соцсетях видео с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни, сообщает... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:25:00+03:00
2025-06-04T14:28:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
инцидент с блогером щепихиным
арег щепихин
происшествия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полиция организовала проверку в отношении блогера, разместившего в соцсетях видео с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни, сообщает Telegram-канал МВД Медиа.Ранее в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник "Мерседеса" с мигалками с номерами АМР."Сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД России организована проверка в отношении блогера, разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики. В рамках проверки будут назначены необходимые экспертные исследования", - говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020836069.html
https://ria.ru/20250527/gasanov-2019401124.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), инцидент с блогером щепихиным, арег щепихин, происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Инцидент с блогером Щепихиным, Арег Щепихин, Происшествия
Полиция проверит блогера, разместившего видео о жителях Чечни в соцсети

Полиция проверит блогера Щепихина, разместившего видео о жителях Чечни в соцсети

© Страница Арега Щепихина в соцсетиАрег Щепихин
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Страница Арега Щепихина в соцсети
Арег Щепихин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полиция организовала проверку в отношении блогера, разместившего в соцсетях видео с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни, сообщает Telegram-канал МВД Медиа.
Ранее в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник "Мерседеса" с мигалками с номерами АМР.
Автомобили правоохранительных органов у Ярославского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Вчера, 12:38
"Сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД России организована проверка в отношении блогера, разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики. В рамках проверки будут назначены необходимые экспертные исследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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27 мая, 17:35
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Инцидент с блогером ЩепихинымАрег ЩепихинПроисшествия
 
 
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