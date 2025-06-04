https://ria.ru/20250604/muzhchina-2020815806.html

Дудаев заявил о задержании в Москве блогера за оскорбление верующих

Дудаев заявил о задержании в Москве блогера за оскорбление верующих - РИА Новости, 04.06.2025

Дудаев заявил о задержании в Москве блогера за оскорбление верующих

Блогера Арега Щепихина не похитили, а задержали, МВД Чечни проводит проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих, сообщил министр республики по... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:14:00+03:00

2025-06-04T11:14:00+03:00

2025-06-04T13:00:00+03:00

происшествия

москва

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ахмед дудаев

госдума рф

чеченская республика (чечня)

арег щепихин

инцидент с блогером щепихиным

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Блогера Арега Щепихина не похитили, а задержали, МВД Чечни проводит проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале."Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", — написал он.Накануне вечером в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник "Мерседеса" с мигалками с номерами АМР.Дудаев уточнил, что с 3 июня МВД Чечни проводит проверку в отношении блогера по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления чувств верующих и унижения достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.Министр уточнил, что на связи с московскими правоохранителями депутаты Госдумы от Чечни, они передали информацию о вменяемых Щепихину преступлениях. Часть этих данных до сих пор есть в публикациях блогера в Instagram*.По словам Дудаева, заявления задержанного могут квалифицировать по пяти статьям Уголовного кодекса:Дудаев добавил, что в отношении Щепихина проводят следственные действия.* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250604/moskva-2020819849.html

https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019867883.html

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