Дудаев заявил о задержании в Москве блогера за оскорбление верующих
МВД Чечни проверяет мужчину, подозреваемого в оскорблении чувств верующих
© Страница Арега Щепихина в соцсетиАрег Щепихин
© Страница Арега Щепихина в соцсети
Арег Щепихин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Блогера Арега Щепихина не похитили, а задержали, МВД Чечни проводит проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале.
"Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", — написал он.
Накануне вечером в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник "Мерседеса" с мигалками с номерами АМР.
Дудаев уточнил, что с 3 июня МВД Чечни проводит проверку в отношении блогера по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления чувств верующих и унижения достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.
Министр уточнил, что на связи с московскими правоохранителями депутаты Госдумы от Чечни, они передали информацию о вменяемых Щепихину преступлениях. Часть этих данных до сих пор есть в публикациях блогера в Instagram*.
По словам Дудаева, заявления задержанного могут квалифицировать по пяти статьям Уголовного кодекса:
- реабилитация нацизма;
- публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера;
- возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства;
- изнасилование;
- оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.
Дудаев добавил, что в отношении Щепихина проводят следственные действия.
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
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