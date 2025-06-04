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Дудаев заявил о задержании в Москве блогера за оскорбление верующих - РИА Новости, 04.06.2025
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11:14 04.06.2025 (обновлено: 13:00 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/muzhchina-2020815806.html
Дудаев заявил о задержании в Москве блогера за оскорбление верующих
Дудаев заявил о задержании в Москве блогера за оскорбление верующих - РИА Новости, 04.06.2025
Дудаев заявил о задержании в Москве блогера за оскорбление верующих
Блогера Арега Щепихина не похитили, а задержали, МВД Чечни проводит проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих, сообщил министр республики по... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:14:00+03:00
2025-06-04T13:00:00+03:00
происшествия
москва
россия
ахмед дудаев
госдума рф
чеченская республика (чечня)
арег щепихин
инцидент с блогером щепихиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020818577_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_53b97f7e2ba8a336e5a5a0964b06407c.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Блогера Арега Щепихина не похитили, а задержали, МВД Чечни проводит проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале."Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", — написал он.Накануне вечером в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник "Мерседеса" с мигалками с номерами АМР.Дудаев уточнил, что с 3 июня МВД Чечни проводит проверку в отношении блогера по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления чувств верующих и унижения достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.Министр уточнил, что на связи с московскими правоохранителями депутаты Госдумы от Чечни, они передали информацию о вменяемых Щепихину преступлениях. Часть этих данных до сих пор есть в публикациях блогера в Instagram*.По словам Дудаева, заявления задержанного могут квалифицировать по пяти статьям Уголовного кодекса:Дудаев добавил, что в отношении Щепихина проводят следственные действия.* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250604/moskva-2020819849.html
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происшествия, москва, россия, ахмед дудаев, госдума рф, чеченская республика (чечня), арег щепихин, инцидент с блогером щепихиным
Происшествия, Москва, Россия, Ахмед Дудаев, Госдума РФ, Чеченская республика (Чечня), Арег Щепихин, Инцидент с блогером Щепихиным
Дудаев заявил о задержании в Москве блогера за оскорбление верующих

МВД Чечни проверяет мужчину, подозреваемого в оскорблении чувств верующих

© Страница Арега Щепихина в соцсетиАрег Щепихин
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Страница Арега Щепихина в соцсети
Арег Щепихин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Блогера Арега Щепихина не похитили, а задержали, МВД Чечни проводит проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале.
"Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы", — написал он.
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На месте задержания блогера Щепихина завершили следственные действия
Вчера, 11:48
Накануне вечером в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник "Мерседеса" с мигалками с номерами АМР.
Дудаев уточнил, что с 3 июня МВД Чечни проводит проверку в отношении блогера по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления чувств верующих и унижения достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.
Министр уточнил, что на связи с московскими правоохранителями депутаты Госдумы от Чечни, они передали информацию о вменяемых Щепихину преступлениях. Часть этих данных до сих пор есть в публикациях блогера в Instagram*.
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По словам Дудаева, заявления задержанного могут квалифицировать по пяти статьям Уголовного кодекса:
  • реабилитация нацизма;
  • публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера;
  • возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства;
  • изнасилование;
  • оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.
Дудаев добавил, что в отношении Щепихина проводят следственные действия.
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
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ПроисшествияМоскваРоссияАхмед ДудаевГосдума РФЧеченская республика (Чечня)Арег ЩепихинИнцидент с блогером Щепихиным
 
 
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