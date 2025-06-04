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Мурашко лично контролирует ситуацию с пострадавшими в Брянской области - РИА Новости, 04.06.2025
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17:11 04.06.2025 (обновлено: 17:46 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/murashko-2020927176.html
Мурашко лично контролирует ситуацию с пострадавшими в Брянской области
Мурашко лично контролирует ситуацию с пострадавшими в Брянской области - РИА Новости, 04.06.2025
Мурашко лично контролирует ситуацию с пострадавшими в Брянской области
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко доложил президенту РФ Владимиру Путину, что держит на личном контроле ситуацию с пострадавшими при ЧП в Брянской... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:11:00+03:00
2025-06-04T17:46:00+03:00
россия
брянская область
михаил мурашко
владимир путин
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко доложил президенту РФ Владимиру Путину, что держит на личном контроле ситуацию с пострадавшими при ЧП в Брянской области. "Ситуацию держу на личном контроле", - отметил Мурашко на совещании главы государства с членами правительства РФ, говоря о пострадавших при ЧП в Брянской области.
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россия, брянская область, михаил мурашко, владимир путин, обрушение моста на поезд в брянской области
Россия, Брянская область, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Мурашко лично контролирует ситуацию с пострадавшими в Брянской области

Мурашко держит на личном контроле ситуацию с пострадавшими в Брянской области

© Фото : Министерство здравоохранения Российской ФедерацииМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко доложил президенту РФ Владимиру Путину, что держит на личном контроле ситуацию с пострадавшими при ЧП в Брянской области.
"Ситуацию держу на личном контроле", - отметил Мурашко на совещании главы государства с членами правительства РФ, говоря о пострадавших при ЧП в Брянской области.
Крушение поездов в Брянской и Курской областях
© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ | Перейти в медиабанк

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
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1 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

© РИА Новости
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2 из 7
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В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места, где один из вагонов поезда Климов - Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

© РИА Новости
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3 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

© РИА Новости
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4 из 7
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

Автомобили скорой помощи у здания Киевского вокзала в Москве

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 7
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанк

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
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6 из 7
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанк

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
7 из 7

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
Перейти в медиабанк
1 из 7

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 7

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 7

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 7

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 7

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
6 из 7

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
РоссияБрянская областьМихаил МурашкоВладимир ПутинОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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