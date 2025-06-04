https://ria.ru/20250604/murashko-2020909308.html

Мурашко рассказал о состоянии младенца, пострадавшего в Брянской области

Мурашко рассказал о состоянии младенца, пострадавшего в Брянской области - РИА Новости, 04.06.2025

Мурашко рассказал о состоянии младенца, пострадавшего в Брянской области

Состояние четырехмесячного малыша, пострадавшего при ЧП в Брянской области и доставленного на лечение в Москву, стабилизировано, сообщил министр здравоохранения РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:08:00+03:00

2025-06-04T17:08:00+03:00

2025-06-04T17:08:00+03:00

происшествия

брянская область

россия

михаил мурашко

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Состояние четырехмесячного малыша, пострадавшего при ЧП в Брянской области и доставленного на лечение в Москву, стабилизировано, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Четырёхмесячный малыш в тяжёлом состоянии с множественными травмами доставлен вертолётом санитарной авиации. Мы сначала на автомобиле скорой помощи, далее подключили уже вертолётную эвакуацию. Сейчас состояние малыша стабилизировано. Сюда же доставили и его семилетнего брата", - сказал Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

https://ria.ru/20250604/mesto-2020897278.html

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происшествия, брянская область, россия, михаил мурашко, обрушение моста на поезд в брянской области