https://ria.ru/20250604/murashko-2020909308.html
Мурашко рассказал о состоянии младенца, пострадавшего в Брянской области
Мурашко рассказал о состоянии младенца, пострадавшего в Брянской области - РИА Новости, 04.06.2025
Мурашко рассказал о состоянии младенца, пострадавшего в Брянской области
Состояние четырехмесячного малыша, пострадавшего при ЧП в Брянской области и доставленного на лечение в Москву, стабилизировано, сообщил министр здравоохранения РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:08:00+03:00
2025-06-04T17:08:00+03:00
2025-06-04T17:08:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
михаил мурашко
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Состояние четырехмесячного малыша, пострадавшего при ЧП в Брянской области и доставленного на лечение в Москву, стабилизировано, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Четырёхмесячный малыш в тяжёлом состоянии с множественными травмами доставлен вертолётом санитарной авиации. Мы сначала на автомобиле скорой помощи, далее подключили уже вертолётную эвакуацию. Сейчас состояние малыша стабилизировано. Сюда же доставили и его семилетнего брата", - сказал Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250604/mesto-2020897278.html
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происшествия, брянская область, россия, михаил мурашко, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Михаил Мурашко, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Мурашко рассказал о состоянии младенца, пострадавшего в Брянской области
Состояние младенца, пострадавшего при ЧП в Брянской области, стабилизировалось