https://ria.ru/20250604/mts-2020822485.html
МТС будет снабжать китайские машины в России интернетом и сервисами
МТС будет снабжать китайские машины в России интернетом и сервисами - РИА Новости, 04.06.2025
МТС будет снабжать китайские машины в России интернетом и сервисами
МТС планирует снабжать все автомобили китайского производства в России интернетом и цифровыми сервисами, соглашение о партнерстве подписано с китайской... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:51:00+03:00
2025-06-04T11:51:00+03:00
2025-06-04T16:05:00+03:00
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НИЖНИИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. МТС планирует снабжать все автомобили китайского производства в России интернетом и цифровыми сервисами, соглашение о партнерстве подписано с китайской телеком-компанией China Telecom, сообщил РИА Новости директор департамента по продуктам бизнес-рынка МТС Максим Ананченко. "МТС и крупнейшая телеком-компания Китая China Telecom подписали соглашение, в рамках которого планируют совместно развивать "Интернет вещей в транспорте". Мы станем партнером China Telecom в России и в перспективе обеспечим все китайские автомобили для нашего рынка встроенным интернетом и цифровыми сервисами", - сказал он в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). Сейчас у компании есть опыт работы с такими автомобильными брендами, как Toyota, Geely и Exeed. В планах - сотрудничество с Haval, Changan и Avatr. "Наша роль - технологическая: мы обеспечиваем надежную мобильную инфраструктуру и управляем подключением через "МТС M2M Менеджер". Благодаря этому производители могут предлагать пользователям качественный и цельный цифровой опыт - без сложностей с подключением, тарифами и настройкой связи", - добавил Ананченко. Он уточнил, что пользователи смогут запускать удаленное управление автомобилем через мобильное приложение. Также будут доступны сервисы онлайн-навигации с отображением пробок, онлайн-музыка, видео, погода и доступ к социальным сетям и играм.
https://ria.ru/20250520/avtomobili-2018002456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, китай, мтс, china telecom, ципр-2025
Экономика, Технологии, Россия, Китай, МТС, China Telecom, ЦИПР-2025
МТС будет снабжать китайские машины в России интернетом и сервисами
МТС будет снабжать машины производства КНР в РФ интернетом и цифровыми сервисами
НИЖНИИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. МТС планирует снабжать все автомобили китайского производства в России интернетом и цифровыми сервисами, соглашение о партнерстве подписано с китайской телеком-компанией China Telecom, сообщил РИА Новости директор департамента по продуктам бизнес-рынка МТС Максим Ананченко.
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"МТС и крупнейшая телеком-компания Китая China Telecom подписали соглашение, в рамках которого планируют совместно развивать "Интернет вещей в транспорте". Мы станем партнером China Telecom в России и в перспективе обеспечим все китайские автомобили для нашего рынка встроенным интернетом и цифровыми сервисами", - сказал он в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025).
Сейчас у компании есть опыт работы с такими автомобильными брендами, как Toyota, Geely и Exeed. В планах - сотрудничество с Haval, Changan и Avatr.
"Наша роль - технологическая: мы обеспечиваем надежную мобильную инфраструктуру и управляем подключением через "МТС
M2M Менеджер". Благодаря этому производители могут предлагать пользователям качественный и цельный цифровой опыт - без сложностей с подключением, тарифами и настройкой связи", - добавил Ананченко.
Он уточнил, что пользователи смогут запускать удаленное управление автомобилем через мобильное приложение. Также будут доступны сервисы онлайн-навигации с отображением пробок, онлайн-музыка, видео, погода и доступ к социальным сетям и играм.