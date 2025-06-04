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МТС будет снабжать китайские машины в России интернетом и сервисами - РИА Новости, 04.06.2025
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11:51 04.06.2025 (обновлено: 16:05 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/mts-2020822485.html
МТС будет снабжать китайские машины в России интернетом и сервисами
МТС будет снабжать китайские машины в России интернетом и сервисами - РИА Новости, 04.06.2025
МТС будет снабжать китайские машины в России интернетом и сервисами
МТС планирует снабжать все автомобили китайского производства в России интернетом и цифровыми сервисами, соглашение о партнерстве подписано с китайской... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:51:00+03:00
2025-06-04T16:05:00+03:00
экономика
технологии
россия
китай
мтс
china telecom
ципр-2025
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НИЖНИИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. МТС планирует снабжать все автомобили китайского производства в России интернетом и цифровыми сервисами, соглашение о партнерстве подписано с китайской телеком-компанией China Telecom, сообщил РИА Новости директор департамента по продуктам бизнес-рынка МТС Максим Ананченко. "МТС и крупнейшая телеком-компания Китая China Telecom подписали соглашение, в рамках которого планируют совместно развивать "Интернет вещей в транспорте". Мы станем партнером China Telecom в России и в перспективе обеспечим все китайские автомобили для нашего рынка встроенным интернетом и цифровыми сервисами", - сказал он в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). Сейчас у компании есть опыт работы с такими автомобильными брендами, как Toyota, Geely и Exeed. В планах - сотрудничество с Haval, Changan и Avatr. "Наша роль - технологическая: мы обеспечиваем надежную мобильную инфраструктуру и управляем подключением через "МТС M2M Менеджер". Благодаря этому производители могут предлагать пользователям качественный и цельный цифровой опыт - без сложностей с подключением, тарифами и настройкой связи", - добавил Ананченко. Он уточнил, что пользователи смогут запускать удаленное управление автомобилем через мобильное приложение. Также будут доступны сервисы онлайн-навигации с отображением пробок, онлайн-музыка, видео, погода и доступ к социальным сетям и играм.
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экономика, технологии, россия, китай, мтс, china telecom, ципр-2025
Экономика, Технологии, Россия, Китай, МТС, China Telecom, ЦИПР-2025
МТС будет снабжать китайские машины в России интернетом и сервисами

МТС будет снабжать машины производства КНР в РФ интернетом и цифровыми сервисами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип МТС
Новый логотип МТС - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НИЖНИИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. МТС планирует снабжать все автомобили китайского производства в России интернетом и цифровыми сервисами, соглашение о партнерстве подписано с китайской телеком-компанией China Telecom, сообщил РИА Новости директор департамента по продуктам бизнес-рынка МТС Максим Ананченко.
«
"МТС и крупнейшая телеком-компания Китая China Telecom подписали соглашение, в рамках которого планируют совместно развивать "Интернет вещей в транспорте". Мы станем партнером China Telecom в России и в перспективе обеспечим все китайские автомобили для нашего рынка встроенным интернетом и цифровыми сервисами", - сказал он в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025).
Сейчас у компании есть опыт работы с такими автомобильными брендами, как Toyota, Geely и Exeed. В планах - сотрудничество с Haval, Changan и Avatr.
"Наша роль - технологическая: мы обеспечиваем надежную мобильную инфраструктуру и управляем подключением через "МТС M2M Менеджер". Благодаря этому производители могут предлагать пользователям качественный и цельный цифровой опыт - без сложностей с подключением, тарифами и настройкой связи", - добавил Ананченко.
Он уточнил, что пользователи смогут запускать удаленное управление автомобилем через мобильное приложение. Также будут доступны сервисы онлайн-навигации с отображением пробок, онлайн-музыка, видео, погода и доступ к социальным сетям и играм.
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ЭкономикаТехнологииРоссияКитайМТСChina TelecomЦИПР-2025
 
 
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