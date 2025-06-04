https://ria.ru/20250604/most-2020872079.html
В Кремле рассказали о взрыве у Крымского моста
В Кремле рассказали о взрыве у Крымского моста - РИА Новости, 04.06.2025
В Кремле рассказали о взрыве у Крымского моста
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, повреждений нет. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:21:00+03:00
2025-06-04T15:21:00+03:00
2025-06-04T15:22:00+03:00
дмитрий песков
происшествия
крымский мост
безопасность
республика крым
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил взрыв у Крымского моста, повреждений нет."Взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает", — сказал пресс-секретарь президента.Так Песков прокомментировал утверждение украинских спецслужб об "успешной атаке" на объект.Движение транспорта по Крымскому мосту дважды временно перекрывали во вторник. Его восстановили во второй половине дня.В Минтрансе уточнили, что перекрытия не вызвали серьезных затруднений для водителей.
https://ria.ru/20250604/gosduma-2020866501.html
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дмитрий песков, происшествия, крымский мост, безопасность, республика крым
Дмитрий Песков, Происшествия, Крымский мост, Безопасность, Республика Крым
В Кремле рассказали о взрыве у Крымского моста
Песков подтвердил, что у Крымского моста произошел взрыв, повреждений нет