https://ria.ru/20250604/moskva-2020890397.html

В Москве мужчина лишился денег при попытке найти попутчика

В Москве мужчина лишился денег при попытке найти попутчика - РИА Новости, 04.06.2025

В Москве мужчина лишился денег при попытке найти попутчика

Мужчина лишился денег при попытке найти водителя для поездки популярном сервисе BlaBlaCar в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:30:00+03:00

2025-06-04T16:30:00+03:00

2025-06-04T16:32:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мужчина лишился денег при попытке найти водителя для поездки популярном сервисе BlaBlaCar в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, во вторник, 3 июня, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что лишился 15 тысяч рублей при попытке найти водителя для поездки в популярном сервисе BlaBlaCar. "Со слов заявителя, он нашел водителя и связался с ним, тот согласился на поездку. Позже водитель написал ему в мессенджере о необходимости подтвердить бронь и отправил ссылку для оплаты. Мужчина ввел банковские данные по ссылке, после чего с его карты начали списываться деньги", - рассказал собеседник агентства. По словам заявителя, неизвестному удалось списать с его карты почти 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о тайном хищении денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств.

https://ria.ru/20250604/moshenniki-2020858937.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва