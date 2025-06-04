Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина лишился денег при попытке найти попутчика - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 04.06.2025 (обновлено: 16:32 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/moskva-2020890397.html
В Москве мужчина лишился денег при попытке найти попутчика
В Москве мужчина лишился денег при попытке найти попутчика - РИА Новости, 04.06.2025
В Москве мужчина лишился денег при попытке найти попутчика
Мужчина лишился денег при попытке найти водителя для поездки популярном сервисе BlaBlaCar в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:30:00+03:00
2025-06-04T16:32:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150636/77/1506367726_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_423841731773c042acaa6f518ffa9fbf.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мужчина лишился денег при попытке найти водителя для поездки популярном сервисе BlaBlaCar в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, во вторник, 3 июня, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что лишился 15 тысяч рублей при попытке найти водителя для поездки в популярном сервисе BlaBlaCar. "Со слов заявителя, он нашел водителя и связался с ним, тот согласился на поездку. Позже водитель написал ему в мессенджере о необходимости подтвердить бронь и отправил ссылку для оплаты. Мужчина ввел банковские данные по ссылке, после чего с его карты начали списываться деньги", - рассказал собеседник агентства. По словам заявителя, неизвестному удалось списать с его карты почти 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о тайном хищении денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств.
https://ria.ru/20250604/moshenniki-2020858937.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150636/77/1506367726_171:0:2838:2000_1920x0_80_0_0_8ef843bacc9d17d0f0752e95a3eee852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве мужчина лишился денег при попытке найти попутчика

В Москве мужчина лишился 15 тысяч рублей при попытке найти водителя в BlaBlaCar

© Fotolia / bneninЧеловек с телефоном за рулем автомобиля
Человек с телефоном за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Fotolia / bnenin
Человек с телефоном за рулем автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мужчина лишился денег при попытке найти водителя для поездки популярном сервисе BlaBlaCar в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, во вторник, 3 июня, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что лишился 15 тысяч рублей при попытке найти водителя для поездки в популярном сервисе BlaBlaCar.
"Со слов заявителя, он нашел водителя и связался с ним, тот согласился на поездку. Позже водитель написал ему в мессенджере о необходимости подтвердить бронь и отправил ссылку для оплаты. Мужчина ввел банковские данные по ссылке, после чего с его карты начали списываться деньги", - рассказал собеседник агентства.
По словам заявителя, неизвестному удалось списать с его карты почти 15 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о тайном хищении денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств.
Женщина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Россиянам рассказали, как не попасться на ухищрения мошенников
Вчера, 14:22
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала