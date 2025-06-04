https://ria.ru/20250604/moskva-2020890397.html
В Москве мужчина лишился денег при попытке найти попутчика
В Москве мужчина лишился денег при попытке найти попутчика - РИА Новости, 04.06.2025
В Москве мужчина лишился денег при попытке найти попутчика
Мужчина лишился денег при попытке найти водителя для поездки популярном сервисе BlaBlaCar в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:30:00+03:00
2025-06-04T16:30:00+03:00
2025-06-04T16:32:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мужчина лишился денег при попытке найти водителя для поездки популярном сервисе BlaBlaCar в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, во вторник, 3 июня, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что лишился 15 тысяч рублей при попытке найти водителя для поездки в популярном сервисе BlaBlaCar. "Со слов заявителя, он нашел водителя и связался с ним, тот согласился на поездку. Позже водитель написал ему в мессенджере о необходимости подтвердить бронь и отправил ссылку для оплаты. Мужчина ввел банковские данные по ссылке, после чего с его карты начали списываться деньги", - рассказал собеседник агентства. По словам заявителя, неизвестному удалось списать с его карты почти 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о тайном хищении денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств.
https://ria.ru/20250604/moshenniki-2020858937.html
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РИА Новости
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происшествия, москва
В Москве мужчина лишился денег при попытке найти попутчика
В Москве мужчина лишился 15 тысяч рублей при попытке найти водителя в BlaBlaCar
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мужчина лишился денег при попытке найти водителя для поездки популярном сервисе BlaBlaCar в Москве, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, во вторник, 3 июня, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что лишился 15 тысяч рублей при попытке найти водителя для поездки в популярном сервисе BlaBlaCar
.
"Со слов заявителя, он нашел водителя и связался с ним, тот согласился на поездку. Позже водитель написал ему в мессенджере о необходимости подтвердить бронь и отправил ссылку для оплаты. Мужчина ввел банковские данные по ссылке, после чего с его карты начали списываться деньги", - рассказал собеседник агентства.
По словам заявителя, неизвестному удалось списать с его карты почти 15 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о тайном хищении денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств.