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В Академии внешней торговли в Москве зафиксировали случай заболевания корью
В Академии внешней торговли в Москве зафиксировали случай заболевания корью - РИА Новости, 04.06.2025
В Академии внешней торговли в Москве зафиксировали случай заболевания корью
В московской Всероссийской академии внешней торговли выявили случай кори, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:14:00+03:00
2025-06-04T16:14:00+03:00
2025-06-04T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В московской Всероссийской академии внешней торговли выявили случай кори, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Это единичный случай. Сейчас все занятия, образовательные и другие мероприятия переведены в дистанционный формат в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора", — говорится в релизе.В академии отметили, что принимают необходимые меры, ситуация находится на контроле.
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москва, всероссийская академия внешней торговли, россия, здоровье - общество, корь
Москва, Всероссийская академия внешней торговли, Россия, Здоровье - Общество, Корь
В Академии внешней торговли в Москве зафиксировали случай заболевания корью
Во Всероссийской академии внешней торговли в Москве зафиксировали случай кори