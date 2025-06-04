Рейтинг@Mail.ru
В Академии внешней торговли в Москве зафиксировали случай заболевания корью - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 04.06.2025 (обновлено: 16:37 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/moskva-2020884369.html
В Академии внешней торговли в Москве зафиксировали случай заболевания корью
В Академии внешней торговли в Москве зафиксировали случай заболевания корью - РИА Новости, 04.06.2025
В Академии внешней торговли в Москве зафиксировали случай заболевания корью
В московской Всероссийской академии внешней торговли выявили случай кори, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:14:00+03:00
2025-06-04T16:37:00+03:00
москва
всероссийская академия внешней торговли
россия
здоровье - общество
корь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155282/71/1552827184_0:64:3413:1984_1920x0_80_0_0_5d3c592adf4b44ac9b4923391d6c979e.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В московской Всероссийской академии внешней торговли выявили случай кори, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Это единичный случай. Сейчас все занятия, образовательные и другие мероприятия переведены в дистанционный формат в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора", — говорится в релизе.В академии отметили, что принимают необходимые меры, ситуация находится на контроле.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155282/71/1552827184_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_c964a1dc37484628a269408f20b3b519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, всероссийская академия внешней торговли, россия, здоровье - общество, корь
Москва, Всероссийская академия внешней торговли, Россия, Здоровье - Общество, Корь
В Академии внешней торговли в Москве зафиксировали случай заболевания корью

Во Всероссийской академии внешней торговли в Москве зафиксировали случай кори

© Depositphotos.com / katerynakonВирус кори
Вирус кори - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Depositphotos.com / katerynakon
Вирус кори. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В московской Всероссийской академии внешней торговли выявили случай кори, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Это единичный случай. Сейчас все занятия, образовательные и другие мероприятия переведены в дистанционный формат в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора", — говорится в релизе.
В академии отметили, что принимают необходимые меры, ситуация находится на контроле.
© ИнфографикаКорь: симптомы, осложнения и профилактика
Корь: симптомы, осложнения и профилактика
© Инфографика
Корь: симптомы, осложнения и профилактика
 
МоскваВсероссийская академия внешней торговлиРоссияЗдоровье - ОбществоКорь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала