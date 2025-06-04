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В Академии внешней торговли в Москве зафиксировали случай заболевания корью

В Академии внешней торговли в Москве зафиксировали случай заболевания корью - РИА Новости, 04.06.2025

В Академии внешней торговли в Москве зафиксировали случай заболевания корью

В московской Всероссийской академии внешней торговли выявили случай кори, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:14:00+03:00

2025-06-04T16:14:00+03:00

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москва

всероссийская академия внешней торговли

россия

здоровье - общество

корь

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В московской Всероссийской академии внешней торговли выявили случай кори, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза."Это единичный случай. Сейчас все занятия, образовательные и другие мероприятия переведены в дистанционный формат в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора", — говорится в релизе.В академии отметили, что принимают необходимые меры, ситуация находится на контроле.

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москва, всероссийская академия внешней торговли, россия, здоровье - общество, корь