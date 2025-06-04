https://ria.ru/20250604/moskva-2020883443.html

Британец приехал в Москву и сделал неожиданное заявление

Британец приехал в Москву и сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 04.06.2025

Британец приехал в Москву и сделал неожиданное заявление

Британец, переехавший в Россию, на своем YouTube-канале рассказал, что был поражен Москвой. "А теперь о том, что поразило меня больше всего. Уровень достатка,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:09:00+03:00

2025-06-04T16:09:00+03:00

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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Британец, переехавший в Россию, на своем YouTube-канале рассказал, что был поражен Москвой. "А теперь о том, что поразило меня больше всего. Уровень достатка, который чувствуется буквально во всем. <...> Но Москва… Она показалась мне богаче моего родного Эдинбурга! Даже Лондон меркнет", — сказал он. Британец добавил, что рестораны забиты, хоть цены там немаленькие. Кроме того, в Москве очень безопасно и это видно по поведению людей, свободно гуляют, держат телефоны в руках. "Вот, например, девушка — разве в Лондоне она бы так спокойно стояла у дороги с айфоном? Мимо бы тут же пронесся какой-нибудь байкер и выхватил его. Не хочу сравнивать, но здесь действительно очень безопасно", — отметил он. Так же британец добавил, что в Москве очень много хороших площадок для детей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250105/russia-1992617012.html

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