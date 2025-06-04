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Британец приехал в Москву и сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 04.06.2025
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16:09 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/moskva-2020883443.html
Британец приехал в Москву и сделал неожиданное заявление
Британец приехал в Москву и сделал неожиданное заявление - РИА Новости, 04.06.2025
Британец приехал в Москву и сделал неожиданное заявление
Британец, переехавший в Россию, на своем YouTube-канале рассказал, что был поражен Москвой. "А теперь о том, что поразило меня больше всего. Уровень достатка,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:09:00+03:00
2025-06-04T16:09:00+03:00
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Британец, переехавший в Россию, на своем YouTube-канале рассказал, что был поражен Москвой. "А теперь о том, что поразило меня больше всего. Уровень достатка, который чувствуется буквально во всем. &lt;...&gt; Но Москва… Она показалась мне богаче моего родного Эдинбурга! Даже Лондон меркнет", — сказал он. Британец добавил, что рестораны забиты, хоть цены там немаленькие. Кроме того, в Москве очень безопасно и это видно по поведению людей, свободно гуляют, держат телефоны в руках. "Вот, например, девушка — разве в Лондоне она бы так спокойно стояла у дороги с айфоном? Мимо бы тут же пронесся какой-нибудь байкер и выхватил его. Не хочу сравнивать, но здесь действительно очень безопасно", — отметил он. Так же британец добавил, что в Москве очень много хороших площадок для детей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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москва, лондон, россия, в мире
Москва, Лондон, Россия, В мире
Британец приехал в Москву и сделал неожиданное заявление

Приехавший в Россию британец восхитился красотой и безопасностью Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Британец, переехавший в Россию, на своем YouTube-канале рассказал, что был поражен Москвой.

"А теперь о том, что поразило меня больше всего. Уровень достатка, который чувствуется буквально во всем. <...> Но Москва… Она показалась мне богаче моего родного Эдинбурга! Даже Лондон меркнет", — сказал он.

Британец добавил, что рестораны забиты, хоть цены там немаленькие. Кроме того, в Москве очень безопасно и это видно по поведению людей, свободно гуляют, держат телефоны в руках.

"Вот, например, девушка — разве в Лондоне она бы так спокойно стояла у дороги с айфоном? Мимо бы тут же пронесся какой-нибудь байкер и выхватил его. Не хочу сравнивать, но здесь действительно очень безопасно", — отметил он.

Так же британец добавил, что в Москве очень много хороших площадок для детей.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
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