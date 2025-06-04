Британец приехал в Москву и сделал неожиданное заявление
Приехавший в Россию британец восхитился красотой и безопасностью Москвы
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Британец, переехавший в Россию, на своем YouTube-канале рассказал, что был поражен Москвой.
"А теперь о том, что поразило меня больше всего. Уровень достатка, который чувствуется буквально во всем. <...> Но Москва… Она показалась мне богаче моего родного Эдинбурга! Даже Лондон меркнет", — сказал он.
Британец добавил, что рестораны забиты, хоть цены там немаленькие. Кроме того, в Москве очень безопасно и это видно по поведению людей, свободно гуляют, держат телефоны в руках.
"Вот, например, девушка — разве в Лондоне она бы так спокойно стояла у дороги с айфоном? Мимо бы тут же пронесся какой-нибудь байкер и выхватил его. Не хочу сравнивать, но здесь действительно очень безопасно", — отметил он.
Так же британец добавил, что в Москве очень много хороших площадок для детей.
"А теперь о том, что поразило меня больше всего. Уровень достатка, который чувствуется буквально во всем. <...> Но Москва… Она показалась мне богаче моего родного Эдинбурга! Даже Лондон меркнет", — сказал он.
Британец добавил, что рестораны забиты, хоть цены там немаленькие. Кроме того, в Москве очень безопасно и это видно по поведению людей, свободно гуляют, держат телефоны в руках.
"Вот, например, девушка — разве в Лондоне она бы так спокойно стояла у дороги с айфоном? Мимо бы тут же пронесся какой-нибудь байкер и выхватил его. Не хочу сравнивать, но здесь действительно очень безопасно", — отметил он.
Так же британец добавил, что в Москве очень много хороших площадок для детей.
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