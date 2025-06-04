https://ria.ru/20250604/moskva-2020838385.html

В Москве открылся Книжный фестиваль "Красная площадь"

В Москве открылся Книжный фестиваль "Красная площадь" - РИА Новости, 04.06.2025

В Москве открылся Книжный фестиваль "Красная площадь"

Открытие XI Книжного фестиваля "Красная площадь" состоялось в центре столицы на главной сцене, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:52:00+03:00

2025-06-04T12:52:00+03:00

2025-06-04T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Открытие XI Книжного фестиваля "Красная площадь" состоялось в центре столицы на главной сцене, передает корреспондент РИА Новости. "Дорогие друзья, поздравляю с 11-м книжным фестивалем здесь, на Красной площади. Знаете, здорово то, что ни пандемия, ни специальная военная операция - по сути дела, война с объединенным Западом - не помешала нам делать парад книг здесь, на Красной площади", - сказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Фестиваль открылся концертом, приуроченным к 225-летию публикации "Слова о полку Игореве", в исполнении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением народного артиста России Юрия Башмета. Чтецом выступил народный артист России Сергей Гармаш. В рамках фестиваля пройдет порядка 600 мероприятий, включая спектакли, литературно-музыкальные постановки, дискуссии, презентации книг и автограф-сессии. Среди участников издательства со всей страны, от Калининграда до Владивостока. Особое внимание на фестивале будет уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Фестиваль пройдет на 15 тематических площадках: "Художественная литература", "Поэзия", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Библиотека", "Малая сцена", "Музейная линия", "Комиксы", "Антикварная и букинистическая книга", "История Отечества", "Креативные индустрии", "Литературная гостиная", лекторий "Пространство чтения: будущее книги" и, конечно, "Главная сцена". Новшеством фестиваля в этом году станет площадка, посвященная поэзии. Также в программе будут мероприятия, посвященные писателям-юбилярам 2025 года – Сергею Есенину, Михаилу Шолохову, Льву Кассилю, Антону Чехову. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI книжного фестиваля "Красная площадь".

https://ria.ru/20250604/putin-2020803366.html

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