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В Москве открылся Книжный фестиваль "Красная площадь" - РИА Новости, 04.06.2025
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Культура
 
12:52 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/moskva-2020838385.html
В Москве открылся Книжный фестиваль "Красная площадь"
В Москве открылся Книжный фестиваль "Красная площадь" - РИА Новости, 04.06.2025
В Москве открылся Книжный фестиваль "Красная площадь"
Открытие XI Книжного фестиваля "Красная площадь" состоялось в центре столицы на главной сцене, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:52:00+03:00
2025-06-04T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Открытие XI Книжного фестиваля "Красная площадь" состоялось в центре столицы на главной сцене, передает корреспондент РИА Новости. "Дорогие друзья, поздравляю с 11-м книжным фестивалем здесь, на Красной площади. Знаете, здорово то, что ни пандемия, ни специальная военная операция - по сути дела, война с объединенным Западом - не помешала нам делать парад книг здесь, на Красной площади", - сказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Фестиваль открылся концертом, приуроченным к 225-летию публикации "Слова о полку Игореве", в исполнении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением народного артиста России Юрия Башмета. Чтецом выступил народный артист России Сергей Гармаш. В рамках фестиваля пройдет порядка 600 мероприятий, включая спектакли, литературно-музыкальные постановки, дискуссии, презентации книг и автограф-сессии. Среди участников издательства со всей страны, от Калининграда до Владивостока. Особое внимание на фестивале будет уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Фестиваль пройдет на 15 тематических площадках: "Художественная литература", "Поэзия", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Библиотека", "Малая сцена", "Музейная линия", "Комиксы", "Антикварная и букинистическая книга", "История Отечества", "Креативные индустрии", "Литературная гостиная", лекторий "Пространство чтения: будущее книги" и, конечно, "Главная сцена". Новшеством фестиваля в этом году станет площадка, посвященная поэзии. Также в программе будут мероприятия, посвященные писателям-юбилярам 2025 года – Сергею Есенину, Михаилу Шолохову, Льву Кассилю, Антону Чехову. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI книжного фестиваля "Красная площадь".
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россия, калининград, владивосток, сергей степашин, юрий башмет, сергей гармаш, российский книжный союз, новая россия, книжный фестиваль "красная площадь", общество
Культура, Россия, Калининград, Владивосток, Сергей Степашин, Юрий Башмет, Сергей Гармаш, Российский Книжный Союз, Новая Россия, Книжный фестиваль "Красная площадь", Общество
В Москве открылся Книжный фестиваль "Красная площадь"

В Москве открылся XI Книжный фестиваль "Красная площадь"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкXI Книжный фестиваль "Красная площадь"
XI Книжный фестиваль Красная площадь - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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XI Книжный фестиваль "Красная площадь"
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Открытие XI Книжного фестиваля "Красная площадь" состоялось в центре столицы на главной сцене, передает корреспондент РИА Новости.
"Дорогие друзья, поздравляю с 11-м книжным фестивалем здесь, на Красной площади. Знаете, здорово то, что ни пандемия, ни специальная военная операция - по сути дела, война с объединенным Западом - не помешала нам делать парад книг здесь, на Красной площади", - сказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкXI Книжный фестиваль "Красная площадь"
XI Книжный фестиваль Красная площадь - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
XI Книжный фестиваль "Красная площадь"
Фестиваль открылся концертом, приуроченным к 225-летию публикации "Слова о полку Игореве", в исполнении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением народного артиста России Юрия Башмета. Чтецом выступил народный артист России Сергей Гармаш.
В рамках фестиваля пройдет порядка 600 мероприятий, включая спектакли, литературно-музыкальные постановки, дискуссии, презентации книг и автограф-сессии. Среди участников издательства со всей страны, от Калининграда до Владивостока. Особое внимание на фестивале будет уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
Фестиваль пройдет на 15 тематических площадках: "Художественная литература", "Поэзия", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Библиотека", "Малая сцена", "Музейная линия", "Комиксы", "Антикварная и букинистическая книга", "История Отечества", "Креативные индустрии", "Литературная гостиная", лекторий "Пространство чтения: будущее книги" и, конечно, "Главная сцена". Новшеством фестиваля в этом году станет площадка, посвященная поэзии.
Также в программе будут мероприятия, посвященные писателям-юбилярам 2025 года – Сергею Есенину, Михаилу Шолохову, Льву Кассилю, Антону Чехову.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI книжного фестиваля "Красная площадь".
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КультураРоссияКалининградВладивостокСергей СтепашинЮрий БашметСергей ГармашРоссийский Книжный СоюзНовая РоссияКнижный фестиваль "Красная площадь"Общество
 
 
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