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В Москве студент получил срок за сбор данных для Украины
В Москве студент получил срок за сбор данных для Украины - РИА Новости, 04.06.2025
В Москве студент получил срок за сбор данных для Украины
Суд приговорил студента московского вуза к 6,5 годам лишения свободы за сбор данных о дислокации подразделений ВС России для Украины, сообщает пресс-служба УФСБ РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:07:00+03:00
2025-06-04T12:07:00+03:00
2025-06-04T12:08:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Суд приговорил студента московского вуза к 6,5 годам лишения свободы за сбор данных о дислокации подразделений ВС России для Украины, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. Оперативники установили, что уроженец Макеевки, студент одного из московских вузов, вышел на связь со структурами, связанными со спецслужбами Украины. В январе-феврале 2024 года он передал украинской стороне сведения, которые могли быть использованы против Вооруженных сил России, для нанесения ущерба критически важному объектов военной инфраструктуры. Уголовное дело было возбуждено по статье "Государственная измена". По инициативе ФСБ России в сентябре 2024 года задержанного лишили российского гражданства. В ходе суда он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. "Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев с учетом несовершеннолетнего возраста на момент совершения преступления", - говорится в сообщении. Апелляция оставила приговор без изменения, он вступил в законную силу.
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происшествия, россия, украина, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
Происшествия, Россия, Украина, Ростовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
В Москве студент получил срок за сбор данных для Украины
Суд приговорил студента из Москвы к 6,5 годам колонии за сбор данных для Украины