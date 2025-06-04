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На месте задержания блогера Щепихина завершили следственные действия
На месте задержания блогера Щепихина завершили следственные действия - РИА Новости, 04.06.2025
На месте задержания блогера Щепихина завершили следственные действия
Следственные действия завершены у Ярославского вокзала в Москве, где был задержан блогер Арег Щепихин, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:48:00+03:00
2025-06-04T11:48:00+03:00
2025-06-04T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следственные действия завершены у Ярославского вокзала в Москве, где был задержан блогер Арег Щепихин, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Здесь были следственные действия… долго все происходило, все уже уехали", - сказал собеседник агентства. По его словам, полицейские покинули территорию Ярославского вокзала около часа назад. На месте продолжает дежурить машина ДПС и автозак Росгвардии. Ранее в Telegram-канале Управления на транспорте по ЦФО МВД РФ сообщалось, что полицейские в ходе мониторинга социальных сетей нашли публикацию о противоправных действиях в отношении мужчины на Ярославском вокзале. В среду министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что Щепихин был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, арег щепихин, инцидент с блогером щепихиным
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Арег Щепихин, Инцидент с блогером Щепихиным
На месте задержания блогера Щепихина завершили следственные действия
Следственные действия завершены у Ярославского вокзала, где задержали Щепихина