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На месте задержания блогера Щепихина завершили следственные действия

На месте задержания блогера Щепихина завершили следственные действия - РИА Новости, 04.06.2025

На месте задержания блогера Щепихина завершили следственные действия

Следственные действия завершены у Ярославского вокзала в Москве, где был задержан блогер Арег Щепихин, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:48:00+03:00

2025-06-04T11:48:00+03:00

2025-06-04T12:50:00+03:00

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арег щепихин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следственные действия завершены у Ярославского вокзала в Москве, где был задержан блогер Арег Щепихин, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Здесь были следственные действия… долго все происходило, все уже уехали", - сказал собеседник агентства. По его словам, полицейские покинули территорию Ярославского вокзала около часа назад. На месте продолжает дежурить машина ДПС и автозак Росгвардии. Ранее в Telegram-канале Управления на транспорте по ЦФО МВД РФ сообщалось, что полицейские в ходе мониторинга социальных сетей нашли публикацию о противоправных действиях в отношении мужчины на Ярославском вокзале. В среду министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что Щепихин был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.

https://ria.ru/20250520/krasnodar-2018046493.html

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