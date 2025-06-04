https://ria.ru/20250604/moskva-2020791310.html
У метро "Университет дружбы народов" начался второй этап благоустройства
У метро "Университет дружбы народов" начался второй этап благоустройства - РИА Новости, 04.06.2025
У метро "Университет дружбы народов" начался второй этап благоустройства
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа благоустройства территории возле станции метро "Университет дружбы народов" на... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T09:18:00+03:00
2025-06-04T09:18:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа благоустройства территории возле станции метро "Университет дружбы народов" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа благоустройства возле станции метро "Университет дружбы народов". Главная задача — улучшить пешеходную и транспортную доступность станции, сделать удобные подходы и подъезды к ней. В прошлом году благоустроили улицы Миклухо-Маклая, Академика Волгина и Академика Опарина, в этом — обновим улицу Островитянова от Ленинского проспекта до Севастопольского проспекта", — рассказал Бирюков. Он отметил, что установлен строительный городок, ограждения с сигнальными фонарями и информационными баннерами. Для пешеходов организованы проходы. Воздушные линии уберут под землю — в кабельную канализацию протяженностью 20,3 километра. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложат ливневую систему. "Расширим по возможности тротуары и заменим их покрытие, общая площадь пешеходной зоны составит 13,5 тысячи квадратных метров. На проезжей части уложим более 34 тысяч "квадратов" асфальта, установим девять новых светофоров и еще два перенесем, организуем парковочные карманы. Установим свыше 160 фонарей с энергоэффективными светильниками, нерегулируемые пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения", — добавил Бирюков. Заммэра уточнил, что для комфорта пассажиров общественного транспорта заменят десять устаревших остановочных павильонов на современные с зарядными слотами, разместят одну новую остановку. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На территории приведут в порядок существующий и разобьют новый газон общей площадью 35,5 тысячи квадратных метров. Ранее улицу Островитянова украсили более 320 деревьев. Завершить работы планируется к осени.
https://ria.ru/20250124/moskva-1995319083.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
У метро "Университет дружбы народов" начался второй этап благоустройства
Бирюков: у метро "Университет дружбы народов" начался 2-й этап благоустройства
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа благоустройства территории возле станции метро "Университет дружбы народов" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению второго этапа благоустройства возле станции метро "Университет дружбы народов". Главная задача — улучшить пешеходную и транспортную доступность станции, сделать удобные подходы и подъезды к ней. В прошлом году благоустроили улицы Миклухо-Маклая, Академика Волгина и Академика Опарина, в этом — обновим улицу Островитянова от Ленинского проспекта до Севастопольского проспекта", — рассказал Бирюков
.
Он отметил, что установлен строительный городок, ограждения с сигнальными фонарями и информационными баннерами. Для пешеходов организованы проходы. Воздушные линии уберут под землю — в кабельную канализацию протяженностью 20,3 километра. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложат ливневую систему.
"Расширим по возможности тротуары и заменим их покрытие, общая площадь пешеходной зоны составит 13,5 тысячи квадратных метров. На проезжей части уложим более 34 тысяч "квадратов" асфальта, установим девять новых светофоров и еще два перенесем, организуем парковочные карманы. Установим свыше 160 фонарей с энергоэффективными светильниками, нерегулируемые пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения", — добавил Бирюков.
Заммэра уточнил, что для комфорта пассажиров общественного транспорта заменят десять устаревших остановочных павильонов на современные с зарядными слотами, разместят одну новую остановку.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На территории приведут в порядок существующий и разобьют новый газон общей площадью 35,5 тысячи квадратных метров. Ранее улицу Островитянова украсили более 320 деревьев. Завершить работы планируется к осени.