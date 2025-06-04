"Свидетельства осады": западный журналист остался в шоке от Москвы
Журналист Макдональд: санкции Запада раскрыли истинное лицо Москвы
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Москва совершенно не ощущает санкционного давления и продолжает развиваться своим путем, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд на платформе Substack.
"Прошло более трех лет с тех пор, как Запад ввел самый жесткий санкционный режим на современной памяти. И все же, прогуливаясь по сегодняшней Москве, вы с трудом найдете какие-либо свидетельства осады. Метро до сих пор скользит под городом, плавное и чистое, строительные краны высятся над горизонтом. Кафе переполнены даже в понедельник вечером. Но это не означает, что Москва не изменилась", — написал он.
Журналист также объяснил, что бизнес и предприятия перестроились под новые реалии и не испытывают проблем. Поток туристов из Китая и других стран Азии и Африки позволяет автору предположить, что, хотя Москва и остается европейской столицей, теперь она идет своим путем и больше ассоциирует себя с Глобальным Югом, а не Западом.
"Жизнь идет. Санкции были направлены на изоляцию. Вместо этого они подчеркнули истину: этот город, со всеми его противоречиями, идет своим путем. Пройтись по Москве сегодня — значит столкнуться со столицей, которая больше не ищет одобрения Запада и, возможно, даже не жалеет об изоляции от него", — заключил Макдональд.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на страну несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что западным лидерам не хватает мужества признать провал санкций. Кроме того, в этих странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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