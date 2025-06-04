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Ефимов: жилье для программы реновации возведут по КРТ в Капотне - РИА Новости, 04.06.2025
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11:12 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/moskva-2020765871.html
Ефимов: жилье для программы реновации возведут по КРТ в Капотне
Ефимов: жилье для программы реновации возведут по КРТ в Капотне - РИА Новости, 04.06.2025
Ефимов: жилье для программы реновации возведут по КРТ в Капотне
Жилые дома для программы реновации возведут в рамках комплексного развития территорий (КРТ) трех участков в московской Капотне, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 04.06.2025
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капотня
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Жилые дома для программы реновации возведут в рамках комплексного развития территорий (КРТ) трех участков в московской Капотне, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Три площадки, подлежащие реорганизации, находятся в Капотне и входят в один проект комплексного развития территорий. Общая площадь участков, расположенных недалеко от МКАД в районе с хорошо развитой социальной и сопутствующей инфраструктурой, составляет 2,89 гектара. На каждой отведенной под редевелопмент территории возведут жилые дома для реализации программы реновации площадью около 100 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра отметил, что на нежилых первых этажах откроются магазины, аптеки, кафе, службы быта, что позволит создать около 200 рабочих мест.Уточняется, что проект разместится рядом с Москвой-рекой и природным заказником "Берег реки Москвы в Капотне".Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что в новых домах по реновации будет около 61 тысячи квадратных метров, в которое смогут переехать 2,2 тысячи москвичей.
https://ria.ru/20250603/moskva-2020569632.html
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капотня, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Капотня, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: жилье для программы реновации возведут по КРТ в Капотне

Ефимов: жилые дома для программы реновации возведут по КРТ в московской Капотне

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Жилые дома для программы реновации возведут в рамках комплексного развития территорий (КРТ) трех участков в московской Капотне, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Три площадки, подлежащие реорганизации, находятся в Капотне и входят в один проект комплексного развития территорий. Общая площадь участков, расположенных недалеко от МКАД в районе с хорошо развитой социальной и сопутствующей инфраструктурой, составляет 2,89 гектара. На каждой отведенной под редевелопмент территории возведут жилые дома для реализации программы реновации площадью около 100 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Заммэра отметил, что на нежилых первых этажах откроются магазины, аптеки, кафе, службы быта, что позволит создать около 200 рабочих мест.
Уточняется, что проект разместится рядом с Москвой-рекой и природным заказником "Берег реки Москвы в Капотне".
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что в новых домах по реновации будет около 61 тысячи квадратных метров, в которое смогут переехать 2,2 тысячи москвичей.
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