https://ria.ru/20250604/moskva-2020765871.html

Ефимов: жилье для программы реновации возведут по КРТ в Капотне

Ефимов: жилье для программы реновации возведут по КРТ в Капотне - РИА Новости, 04.06.2025

Ефимов: жилье для программы реновации возведут по КРТ в Капотне

Жилые дома для программы реновации возведут в рамках комплексного развития территорий (КРТ) трех участков в московской Капотне, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:12:00+03:00

2025-06-04T11:12:00+03:00

2025-06-04T11:12:00+03:00

капотня

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Жилые дома для программы реновации возведут в рамках комплексного развития территорий (КРТ) трех участков в московской Капотне, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Три площадки, подлежащие реорганизации, находятся в Капотне и входят в один проект комплексного развития территорий. Общая площадь участков, расположенных недалеко от МКАД в районе с хорошо развитой социальной и сопутствующей инфраструктурой, составляет 2,89 гектара. На каждой отведенной под редевелопмент территории возведут жилые дома для реализации программы реновации площадью около 100 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра отметил, что на нежилых первых этажах откроются магазины, аптеки, кафе, службы быта, что позволит создать около 200 рабочих мест.Уточняется, что проект разместится рядом с Москвой-рекой и природным заказником "Берег реки Москвы в Капотне".Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что в новых домах по реновации будет около 61 тысячи квадратных метров, в которое смогут переехать 2,2 тысячи москвичей.

https://ria.ru/20250603/moskva-2020569632.html

https://realty.ria.ru/20220708/kapotnya-1801132863.html

капотня

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Дарья Буймова

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