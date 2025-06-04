https://ria.ru/20250604/moshenniki-2020858937.html
Россиянам рассказали, как не попасться на ухищрения мошенников
Россиянам рассказали, как не попасться на ухищрения мошенников - РИА Новости, 04.06.2025
Россиянам рассказали, как не попасться на ухищрения мошенников
Прокуратура Москвы опубликовала пять правил, чтобы не попасться на ухищрения дистанционных мошенников, инструкция опубликована в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:22:00+03:00
2025-06-04T14:22:00+03:00
2025-06-04T14:22:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Прокуратура Москвы опубликовала пять правил, чтобы не попасться на ухищрения дистанционных мошенников, инструкция опубликована в Telegram-канале столичного надзорного ведомства. "Мошенники сами провоцируют граждан связаться с ними, отправляя "нужный" номер телефона в сообщении. Правило №1: всегда перепроверяйте полученную информацию. Самостоятельно позвоните в организацию, откуда поступил звонок или пришло смс. Никогда не перезванивайте по указанным вам номерам", - говорится в сообщении. В прокуратуре также напоминают, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не связываются с гражданами в мессенджерах, а также не расспрашивают о банковских счетах и сбережениях дома. В третьем правиле указывается, что никакие следственные действия по телефону не проводятся. Сотрудники правоохранительных органов никогда не привлекают граждан дистанционно участвовать в оперативных мероприятиях. Настоящие сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на определенные счета либо передавать курьерам, отмечается в релизе. В случае, если поступил подозрительный звонок, в надзорном ведомстве рекомендуют прекратить разговор, не перезванивать на номера в СМС, проверять полученную информацию, советоваться с родственниками или знакомыми.
https://ria.ru/20250406/moshennichestvo-2009665494.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, технологии, россия, прокуратура г. москвы
Москва, Технологии, Россия, Прокуратура г. Москвы
Россиянам рассказали, как не попасться на ухищрения мошенников
Прокуратура опубликовала 5 правил, помогающих не попасться на уловки мошенников
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости.
Прокуратура Москвы опубликовала пять правил, чтобы не попасться на ухищрения дистанционных мошенников, инструкция опубликована в Telegram-канале
столичного надзорного ведомства.
"Мошенники сами провоцируют граждан связаться с ними, отправляя "нужный" номер телефона в сообщении. Правило №1: всегда перепроверяйте полученную информацию. Самостоятельно позвоните в организацию, откуда поступил звонок или пришло смс. Никогда не перезванивайте по указанным вам номерам", - говорится в сообщении.
В прокуратуре также напоминают, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не связываются с гражданами в мессенджерах, а также не расспрашивают о банковских счетах и сбережениях дома. В третьем правиле указывается, что никакие следственные действия по телефону не проводятся. Сотрудники правоохранительных органов никогда не привлекают граждан дистанционно участвовать в оперативных мероприятиях.
Настоящие сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на определенные счета либо передавать курьерам, отмечается в релизе.
В случае, если поступил подозрительный звонок, в надзорном ведомстве рекомендуют прекратить разговор, не перезванивать на номера в СМС, проверять полученную информацию, советоваться с родственниками или знакомыми.