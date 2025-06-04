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Депутат от оппозиции раскритиковал подход молдавских властей к выборам - РИА Новости, 04.06.2025
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16:56 04.06.2025 (обновлено: 18:30 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/moldaviya-2020902256.html
Депутат от оппозиции раскритиковал подход молдавских властей к выборам
Депутат от оппозиции раскритиковал подход молдавских властей к выборам - РИА Новости, 04.06.2025
Депутат от оппозиции раскритиковал подход молдавских властей к выборам
Власти Молдавии на будущих парламентских выборах снова прибегнут к подкупу, запугиванию и арестам, а также к снятию с выборов и к отказу в регистрации... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:56:00+03:00
2025-06-04T18:30:00+03:00
молдавия
россия
кишинев
майя санду
александр стояногло
евгения гуцул
евросоюз
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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Власти Молдавии на будущих парламентских выборах снова прибегнут к подкупу, запугиванию и арестам, а также к снятию с выборов и к отказу в регистрации конкурентов, заявил депутат молдавского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. "Как ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) будет снова "побеждать" на выборах? Все просто. Опять начнется подкуп, опять запустят "стройку века" (типа евродороги, евросела), опять начнут истерию, что (президент РФ Владимир – ред.) Путин хочет захватить Молдову и запретить гей парады и смену пола. И, конечно, опять пойдут запугивания, аресты, снятия с выборов, отказ в регистрации партий. И все это на фоне постоянных визитов еврочиновников, которые будут расхваливать Майю Санду (президента Молдавии – ред.) за закрытие школ, больниц, продажу стадиона и отказа от Джуржулештского порта", - написал в своем Telegram-канале Цырдя. По итогам прошедших осенью прошлого года президентских выборов Майя Санду уступила внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250603/moldavija-2020742983.html
https://ria.ru/20250603/sandu-2020753196.html
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молдавия, россия, кишинев, майя санду, александр стояногло, евгения гуцул, евросоюз
Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Александр Стояногло, Евгения Гуцул, Евросоюз
Депутат от оппозиции раскритиковал подход молдавских властей к выборам

Депутат Цырдя: власти Молдавии на выборах снова прибегнут к подкупу и арестам

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Власти Молдавии на будущих парламентских выборах снова прибегнут к подкупу, запугиванию и арестам, а также к снятию с выборов и к отказу в регистрации конкурентов, заявил депутат молдавского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Молдавии продолжается преследование оппозиции, заявил политик
3 июня, 20:27
"Как ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) будет снова "побеждать" на выборах? Все просто. Опять начнется подкуп, опять запустят "стройку века" (типа евродороги, евросела), опять начнут истерию, что (президент РФ Владимир – ред.) Путин хочет захватить Молдову и запретить гей парады и смену пола. И, конечно, опять пойдут запугивания, аресты, снятия с выборов, отказ в регистрации партий. И все это на фоне постоянных визитов еврочиновников, которые будут расхваливать Майю Санду (президента Молдавии – ред.) за закрытие школ, больниц, продажу стадиона и отказа от Джуржулештского порта", - написал в своем Telegram-канале Цырдя.
По итогам прошедших осенью прошлого года президентских выборов Майя Санду уступила внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Эксперт объяснил, на что надеется Санду, продвигая европейскую повестку
3 июня, 22:20
 
МолдавияРоссияКишиневМайя СандуАлександр СтояноглоЕвгения ГуцулЕвросоюз
 
 
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