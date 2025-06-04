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Молдавская оппозиция потребовала не показывать школьникам фильм про Сибирь - РИА Новости, 04.06.2025
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15:02 04.06.2025 (обновлено: 15:07 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/moldaviya-2020868880.html
Молдавская оппозиция потребовала не показывать школьникам фильм про Сибирь
Молдавская оппозиция потребовала не показывать школьникам фильм про Сибирь - РИА Новости, 04.06.2025
Молдавская оппозиция потребовала не показывать школьникам фильм про Сибирь
Оппозиционный молдавский блок "Победа" требует отмены показа в школах страны фильма о депортациях местного населения в Сибирь в советское время, а также... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:02:00+03:00
2025-06-04T15:07:00+03:00
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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок "Победа" требует отмены показа в школах страны фильма о депортациях местного населения в Сибирь в советское время, а также оказывает юридическую поддержку родителям, подавшим в министерство образования жалобу в связи с демонстрацией ленты, сообщает в среду пресс-служба политформирования. Ранее в молдавских соцсетях была опубликована копия приказа, подписанного министром образования Даном Перчуном. Согласно документу, все школьники, начиная с пятого класса, должны были 8 мая посмотреть фильм о депортациях "Сибирь на костях", а затем обсудить его с учителями. "Блок "Победа" оказывает юридическую поддержку родителям, подавшим жалобу в министерство образования. Они требуют аннулировать приказ, обязавший школы организовать просмотр фильма "Сибирь на костях" для учеников 5–12 классов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. Поясняется, что фильм не входит в учебную программу, содержит сцены насилия и маркирован для показа с 14 лет. "Тем не менее его продемонстрировали и детям младшего возраста — без согласия родителей и без экспертной оценки. Приказ нарушает права ребенка, ограничивает свободу мнения и противоречит принципам правовой определенности и соразмерности. Блок "Победа" подчеркивает: решения, касающиеся детей, должны приниматься открыто, в рамках закона и с участием семьи", - отмечается в сообщении. Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250512/mid-2016584789.html
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молдавия, германия, кишинев, майя санду, в мире
Молдавия, Германия, Кишинев, Майя Санду, В мире
Молдавская оппозиция потребовала не показывать школьникам фильм про Сибирь

Молдавский блок "Победа" требует не показывать в школах фильм "Сибирь на костях"

© Sputnik / Mihai CarausУченики на уроке в школе в Молдавии
Ученики на уроке в школе в Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Ученики на уроке в школе в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок "Победа" требует отмены показа в школах страны фильма о депортациях местного населения в Сибирь в советское время, а также оказывает юридическую поддержку родителям, подавшим в министерство образования жалобу в связи с демонстрацией ленты, сообщает в среду пресс-служба политформирования.
Ранее в молдавских соцсетях была опубликована копия приказа, подписанного министром образования Даном Перчуном. Согласно документу, все школьники, начиная с пятого класса, должны были 8 мая посмотреть фильм о депортациях "Сибирь на костях", а затем обсудить его с учителями.
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"Блок "Победа" оказывает юридическую поддержку родителям, подавшим жалобу в министерство образования. Они требуют аннулировать приказ, обязавший школы организовать просмотр фильма "Сибирь на костях" для учеников 5–12 классов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Поясняется, что фильм не входит в учебную программу, содержит сцены насилия и маркирован для показа с 14 лет. "Тем не менее его продемонстрировали и детям младшего возраста — без согласия родителей и без экспертной оценки. Приказ нарушает права ребенка, ограничивает свободу мнения и противоречит принципам правовой определенности и соразмерности. Блок "Победа" подчеркивает: решения, касающиеся детей, должны приниматься открыто, в рамках закона и с участием семьи", - отмечается в сообщении.
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Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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