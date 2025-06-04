https://ria.ru/20250604/moldavija-2020979412.html

Власти Молдавии продолжают героизировать нацистов, заявил активист

Власти Молдавии продолжают героизировать нацистов, заявил активист - РИА Новости, 04.06.2025

Власти Молдавии продолжают героизировать нацистов, заявил активист

Власти Молдавии продолжают героизировать нацистов, устанавливая памятники румынским военнослужащим, воевавшим на стороне гитлеровской Германии, написал в среду... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T22:42:00+03:00

2025-06-04T22:42:00+03:00

2025-06-04T22:42:00+03:00

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майя санду

национальный координационный комитет

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КИШИНЕВ, 4 июн – РИА Новости. Власти Молдавии продолжают героизировать нацистов, устанавливая памятники румынским военнослужащим, воевавшим на стороне гитлеровской Германии, написал в среду в своем блоге глава Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович. "Территорию Кантемирского района Республики Молдова уверенно продолжают превращать в пантеон чествования союзников Гитлера - военнослужащих нацистской Румынии, погибших во время вторжения в Советский Союз летом 1941 года. Очередная акция по чествованию союзников нацистской Германии прошла в селе Стояновка Кантемирского района с участием военного оркестра минобороны республики, районных властей и представителей Бессарабской митрополии", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он отметил, что для молдавских властей рекомендации израильского мемориала Яд Вашем, мнение этнических общин, которых уничтожали румынско-немецкие палачи, остаются "пустым звуком". По мнению активиста, курс на героизацию нацизма в "румынской версии освобождения Бессарабии от большевиков" воплощается через памятники, учебники и фильмы. "Деструктивные силы в стране играют с бесом, имя которому нацизм. Играют, не отдавая себе отчёт в том, что может произойти в случае его выхода из-под контроля", - предупредил глава поискового движения. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

https://ria.ru/20250517/moldaviya-2017582196.html

https://ria.ru/20250512/moldavija-2016470776.html

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в мире, молдавия, германия, румыния, майя санду, национальный координационный комитет