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Власти Молдавии продолжают героизировать нацистов, заявил активист - РИА Новости, 04.06.2025
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22:42 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/moldavija-2020979412.html
Власти Молдавии продолжают героизировать нацистов, заявил активист
Власти Молдавии продолжают героизировать нацистов, заявил активист - РИА Новости, 04.06.2025
Власти Молдавии продолжают героизировать нацистов, заявил активист
Власти Молдавии продолжают героизировать нацистов, устанавливая памятники румынским военнослужащим, воевавшим на стороне гитлеровской Германии, написал в среду... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T22:42:00+03:00
2025-06-04T22:42:00+03:00
в мире
молдавия
германия
румыния
майя санду
национальный координационный комитет
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КИШИНЕВ, 4 июн – РИА Новости. Власти Молдавии продолжают героизировать нацистов, устанавливая памятники румынским военнослужащим, воевавшим на стороне гитлеровской Германии, написал в среду в своем блоге глава Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович. "Территорию Кантемирского района Республики Молдова уверенно продолжают превращать в пантеон чествования союзников Гитлера - военнослужащих нацистской Румынии, погибших во время вторжения в Советский Союз летом 1941 года. Очередная акция по чествованию союзников нацистской Германии прошла в селе Стояновка Кантемирского района с участием военного оркестра минобороны республики, районных властей и представителей Бессарабской митрополии", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он отметил, что для молдавских властей рекомендации израильского мемориала Яд Вашем, мнение этнических общин, которых уничтожали румынско-немецкие палачи, остаются "пустым звуком". По мнению активиста, курс на героизацию нацизма в "румынской версии освобождения Бессарабии от большевиков" воплощается через памятники, учебники и фильмы. "Деструктивные силы в стране играют с бесом, имя которому нацизм. Играют, не отдавая себе отчёт в том, что может произойти в случае его выхода из-под контроля", - предупредил глава поискового движения. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
https://ria.ru/20250517/moldaviya-2017582196.html
https://ria.ru/20250512/moldavija-2016470776.html
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в мире, молдавия, германия, румыния, майя санду, национальный координационный комитет
В мире, Молдавия, Германия, Румыния, Майя Санду, Национальный координационный комитет
Власти Молдавии продолжают героизировать нацистов, заявил активист

Правозащитник Петрович: в Молдавии продолжают устанавливать памятники нацистам

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 4 июн – РИА Новости. Власти Молдавии продолжают героизировать нацистов, устанавливая памятники румынским военнослужащим, воевавшим на стороне гитлеровской Германии, написал в среду в своем блоге глава Национального координационного комитета "Победа" и поискового движения Алексей Петрович.
"Территорию Кантемирского района Республики Молдова уверенно продолжают превращать в пантеон чествования союзников Гитлера - военнослужащих нацистской Румынии, погибших во время вторжения в Советский Союз летом 1941 года. Очередная акция по чествованию союзников нацистской Германии прошла в селе Стояновка Кантемирского района с участием военного оркестра минобороны республики, районных властей и представителей Бессарабской митрополии", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Памятники советским воинам в Молдавии могут уничтожить, заявили в "Победе"
17 мая, 16:58
Он отметил, что для молдавских властей рекомендации израильского мемориала Яд Вашем, мнение этнических общин, которых уничтожали румынско-немецкие палачи, остаются "пустым звуком". По мнению активиста, курс на героизацию нацизма в "румынской версии освобождения Бессарабии от большевиков" воплощается через памятники, учебники и фильмы.
"Деструктивные силы в стране играют с бесом, имя которому нацизм. Играют, не отдавая себе отчёт в том, что может произойти в случае его выхода из-под контроля", - предупредил глава поискового движения.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В Молдавии перед Днем Победы вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям у села Руска Хынчештского района - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Молдавии накануне Дня Победы осквернили памятник советским воинам
12 мая, 13:10
 
В миреМолдавияГерманияРумынияМайя СандуНациональный координационный комитет
 
 
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