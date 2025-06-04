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Блок "Победа" призвал Молдавию строить добрососедские отношения с Россией - РИА Новости, 04.06.2025
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19:34 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/moldavija-2020956774.html
Блок "Победа" призвал Молдавию строить добрососедские отношения с Россией
Блок "Победа" призвал Молдавию строить добрососедские отношения с Россией - РИА Новости, 04.06.2025
Блок "Победа" призвал Молдавию строить добрососедские отношения с Россией
Молдавия должна строить добрососедские отношения со всеми, в том числе с Россией, с которой ее связывают глубокие исторические и человеческие связи, говорится в РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T19:34:00+03:00
2025-06-04T19:34:00+03:00
россия
молдавия
кишинев
олег озеров
евгения гуцул
майя санду
в мире
блок "победа"
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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Молдавия должна строить добрососедские отношения со всеми, в том числе с Россией, с которой ее связывают глубокие исторические и человеческие связи, говорится в сообщении пресс-службы оппозиционного блока "Победа" по итогам встречи представителей политформирования с послом РФ в Кишиневе Олегом Озеровым. "Представители блока "Победа" встретились с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Молдове Олегом Озеровым. Обсудили сотрудничество в гуманитарной, культурной и экономической сферах, а также предстоящие выборы в парламент… Блок "Победа" — за честный диалог, уважение и партнерство как внутри страны, так и во внешней политике. Мы уверены, что Молдова должна строить добрососедские отношения со всеми, в том числе с Россией, с которой нас связывают глубокие исторические и человеческие связи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. Отмечается, что представители политформирования обсудили с российским послом также ситуацию вокруг преследования главы Гагаузии Евгении Гуцул, усиливающееся давление на блок "Победа" и на всех, кто выступает за партнерство с Россией. Отдельно затронули прошедшее 9 мая, которое большинство граждан Молдавии по-прежнему воспринимают как День Победы. "Несмотря на попытки действующего режима вытеснить эту святую память, люди хранят уважение к истории. По всей стране 9 мая прошли торжественные марши с участием десятков тысяч человек. Власть отказалась объявить 2025 год Годом Победы, но мы делаем все, чтобы почтить подвиг Красной Армии, потому что знаем: это важно для миллионов", - подчеркивается в сообщении. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250526/rossija-2019035597.html
https://ria.ru/20250511/moldaviya-2016365463.html
https://ria.ru/20250420/prichina-2012339954.html
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россия, молдавия, кишинев, олег озеров, евгения гуцул, майя санду, в мире, блок "победа"
Россия, Молдавия, Кишинев, Олег Озеров, Евгения Гуцул, Майя Санду, В мире, Блок "Победа"
Блок "Победа" призвал Молдавию строить добрососедские отношения с Россией

Блок "Победа": Молдавия должна строить отношения со всеми, в том числе с Россией

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Молдавия должна строить добрососедские отношения со всеми, в том числе с Россией, с которой ее связывают глубокие исторические и человеческие связи, говорится в сообщении пресс-службы оппозиционного блока "Победа" по итогам встречи представителей политформирования с послом РФ в Кишиневе Олегом Озеровым.
"Представители блока "Победа" встретились с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Молдове Олегом Озеровым. Обсудили сотрудничество в гуманитарной, культурной и экономической сферах, а также предстоящие выборы в парламент… Блок "Победа" — за честный диалог, уважение и партнерство как внутри страны, так и во внешней политике. Мы уверены, что Молдова должна строить добрососедские отношения со всеми, в том числе с Россией, с которой нас связывают глубокие исторические и человеческие связи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
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Отмечается, что представители политформирования обсудили с российским послом также ситуацию вокруг преследования главы Гагаузии Евгении Гуцул, усиливающееся давление на блок "Победа" и на всех, кто выступает за партнерство с Россией. Отдельно затронули прошедшее 9 мая, которое большинство граждан Молдавии по-прежнему воспринимают как День Победы.
"Несмотря на попытки действующего режима вытеснить эту святую память, люди хранят уважение к истории. По всей стране 9 мая прошли торжественные марши с участием десятков тысяч человек. Власть отказалась объявить 2025 год Годом Победы, но мы делаем все, чтобы почтить подвиг Красной Армии, потому что знаем: это важно для миллионов", - подчеркивается в сообщении.
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Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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РоссияМолдавияКишиневОлег ОзеровЕвгения ГуцулМайя СандуВ миреБлок "Победа"
 
 
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