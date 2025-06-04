https://ria.ru/20250604/moldavija-2020869908.html

Блок "Победа": Молдавия пытается ограничить политическую волю Гагаузии

Блок "Победа": Молдавия пытается ограничить политическую волю Гагаузии - РИА Новости, 04.06.2025

Блок "Победа": Молдавия пытается ограничить политическую волю Гагаузии

Власти Молдавии пытаются ограничить право автономного региона Гагаузии на осуществление ее политической воли, заявил депутат парламента от оппозиционного блока... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:06:00+03:00

2025-06-04T15:06:00+03:00

2025-06-04T15:06:00+03:00

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гагаузия

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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Власти Молдавии пытаются ограничить право автономного региона Гагаузии на осуществление ее политической воли, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. "После демократического избрания Евгении Гуцул на пост башкана (главы – ред.) Гагаузии центральные власти начали открытую борьбу. Мы не слепые и прекрасно видим попытки ограничить право автономного региона на осуществление собственной политической воли", - написал в своем Telegram-канале Боля. По его словам, несмотря на то, что высшие судебные инстанции республики утвердили результаты выборов в Гагаузии и мандат нового главы, президент страны по-прежнему отказывается подписать указ о назначении башкана в правительство, что, по его мнению, противоречит закону и напрямую блокирует представительство автономии на центральном уровне. "Все это время Евгении Гуцул приходилось сталкиваться с валом судебных исков и обвинений, иногда по 3-4 раза в неделю. Однако она продолжала выполнять свои обязанности, несмотря на постоянные препятствия, принудительное сокращение бюджета и саботаж проектов. Домашний арест, наложенный недавно на башкана, - это не просто удар по конкретному человеку, а настоящий вызов всей автономии. За несколько месяцев до выборов в Народное собрание (местный парламент - ред.) предпринимается попытка подорвать его авторитет и создать предлог для досрочных выборов башкана. Центральную власть не интересует тот факт, что жители региона ясно выразили свою поддержку избранному ими лидеру", - подчеркнул депутат. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в стране партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 13 июня. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html

https://ria.ru/20250602/sojuz-2020393354.html

https://ria.ru/20250401/moldavija-2008635885.html

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