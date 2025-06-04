https://ria.ru/20250604/mo-2020785512.html

Российские войска нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в районе Херсона

Российские войска нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в районе Херсона - РИА Новости, 04.06.2025

Российские войска нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в районе Херсона

Расчет беспилотного летательного аппарата "Герань" поразил украинский склад БПЛА в районе Херсона, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:26:00+03:00

2025-06-04T08:26:00+03:00

2025-06-04T09:51:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Расчет беспилотного летательного аппарата "Герань" поразил украинский склад БПЛА в районе Херсона, сообщило Минобороны России. Ведомство также опубликовало кадры нанесения удара расчётом БПЛА "Герань" по складу дронов ВСУ в районе Херсона, на которых видно, как уничтожается цель. "Успешное уничтожение цели подтверждается множественной вторичной детонацией пораженного объекта, зафиксированной средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

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Уничтожение склада беспилотников ВСУ в районе Херсона Расчет БПЛА «Герань» уничтожил склад беспилотников ВСУ в районе Херсона. 2025-06-04T08:26 true PT0M26S

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безопасность, россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины