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Российские войска нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в районе Херсона - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:26 04.06.2025 (обновлено: 09:51 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/mo-2020785512.html
Российские войска нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в районе Херсона
Российские войска нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в районе Херсона - РИА Новости, 04.06.2025
Российские войска нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в районе Херсона
Расчет беспилотного летательного аппарата "Герань" поразил украинский склад БПЛА в районе Херсона, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:26:00+03:00
2025-06-04T09:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Расчет беспилотного летательного аппарата "Герань" поразил украинский склад БПЛА в районе Херсона, сообщило Минобороны России. Ведомство также опубликовало кадры нанесения удара расчётом БПЛА "Герань" по складу дронов ВСУ в районе Херсона, на которых видно, как уничтожается цель. "Успешное уничтожение цели подтверждается множественной вторичной детонацией пораженного объекта, зафиксированной средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
херсон
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Уничтожение склада беспилотников ВСУ в районе Херсона
Расчет БПЛА «Герань» уничтожил склад беспилотников ВСУ в районе Херсона.
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безопасность, россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удар по складу беспилотников ВСУ в районе Херсона

МО: ВС РФ ударили БПЛА "Герань" по складу беспилотников ВСУ под Херсоном

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Расчет беспилотного летательного аппарата "Герань" поразил украинский склад БПЛА в районе Херсона, сообщило Минобороны России.
Ведомство также опубликовало кадры нанесения удара расчётом БПЛА "Герань" по складу дронов ВСУ в районе Херсона, на которых видно, как уничтожается цель.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Успешное уничтожение цели подтверждается множественной вторичной детонацией пораженного объекта, зафиксированной средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХерсонХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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