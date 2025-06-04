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Миронов призвал олигархов "скинуться" на спецоперацию - РИА Новости, 04.06.2025
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04:15 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/mironov-2020773191.html
Миронов призвал олигархов "скинуться" на спецоперацию
Миронов призвал олигархов "скинуться" на спецоперацию - РИА Новости, 04.06.2025
Миронов призвал олигархов "скинуться" на спецоперацию
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости призвал российских олигархов сделать доброе дело и... РИА Новости, 04.06.2025
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2025-06-04T04:15:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости призвал российских олигархов сделать доброе дело и "скинуться" на специальную военную операцию. "Ситуация, когда в условиях спецоперации и стагнации экономики, состояния богатейших граждан РФ растут ускоренными темпами - неприлична и вызывающая. Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО", - сказал Миронов РИА Новости. Он напомнил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП неоднократно предлагали пополнить казну за счет налогов со сверхбогачей: полноценной прогрессии НДФЛ, в том числе для получателей дивидендов, налога на роскошь, солидарного налога на состояние для богатейших граждан. "Зная с каким запозданием наши идеи пробивают себе дорогу, трудно ждать их быстрого воплощения. А время не ждет", - подчеркнул политик. Миронов обратил внимание на информацию о намерениях правительства Великобритании отсудить у российского миллиардера Романа Абрамовича 2,3 миллиарда фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", чтобы направить эти средства на оказание гуманитарной помощи Украине. "Неужели наши олигархи еще не поняли: сколько не вывези за кордон, как не выслуживайся перед западной элитой, вас там обнулят. Свое положение вы можете сохранить только в России", - добавил депутат. Миронов считает, что разумнее собраться и подумать, как помочь России, и, приняв решение, не скрывать его от общества, ведь добрых дел стесняться не стоит.
https://ria.ru/20250321/mironov-2006352515.html
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великобритания, украина, россия, сергей миронов, роман абрамович, госдума рф, общество
Великобритания, Украина, Россия, Сергей Миронов, Роман Абрамович, Госдума РФ, Общество
Миронов призвал олигархов "скинуться" на спецоперацию

Миронов призвал российских олигархов сделать доброе дело и скинуться на СВО

© РИА НовостиСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости
Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости призвал российских олигархов сделать доброе дело и "скинуться" на специальную военную операцию.
"Ситуация, когда в условиях спецоперации и стагнации экономики, состояния богатейших граждан РФ растут ускоренными темпами - неприлична и вызывающая. Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО", - сказал Миронов РИА Новости.
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Он напомнил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП неоднократно предлагали пополнить казну за счет налогов со сверхбогачей: полноценной прогрессии НДФЛ, в том числе для получателей дивидендов, налога на роскошь, солидарного налога на состояние для богатейших граждан.
"Зная с каким запозданием наши идеи пробивают себе дорогу, трудно ждать их быстрого воплощения. А время не ждет", - подчеркнул политик.
Миронов обратил внимание на информацию о намерениях правительства Великобритании отсудить у российского миллиардера Романа Абрамовича 2,3 миллиарда фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", чтобы направить эти средства на оказание гуманитарной помощи Украине.
"Неужели наши олигархи еще не поняли: сколько не вывези за кордон, как не выслуживайся перед западной элитой, вас там обнулят. Свое положение вы можете сохранить только в России", - добавил депутат.
Миронов считает, что разумнее собраться и подумать, как помочь России, и, приняв решение, не скрывать его от общества, ведь добрых дел стесняться не стоит.
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ВеликобританияУкраинаРоссияСергей МироновРоман АбрамовичГосдума РФОбщество
 
 
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