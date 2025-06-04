https://ria.ru/20250604/mironov-2020773191.html

Миронов призвал олигархов "скинуться" на спецоперацию

Миронов призвал олигархов "скинуться" на спецоперацию - РИА Новости, 04.06.2025

Миронов призвал олигархов "скинуться" на спецоперацию

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости призвал российских олигархов сделать доброе дело и... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T04:15:00+03:00

2025-06-04T04:15:00+03:00

2025-06-04T04:15:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости призвал российских олигархов сделать доброе дело и "скинуться" на специальную военную операцию. "Ситуация, когда в условиях спецоперации и стагнации экономики, состояния богатейших граждан РФ растут ускоренными темпами - неприлична и вызывающая. Призываю олигархов помочь России и, сделав доброе дело, скинуться на СВО", - сказал Миронов РИА Новости. Он напомнил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП неоднократно предлагали пополнить казну за счет налогов со сверхбогачей: полноценной прогрессии НДФЛ, в том числе для получателей дивидендов, налога на роскошь, солидарного налога на состояние для богатейших граждан. "Зная с каким запозданием наши идеи пробивают себе дорогу, трудно ждать их быстрого воплощения. А время не ждет", - подчеркнул политик. Миронов обратил внимание на информацию о намерениях правительства Великобритании отсудить у российского миллиардера Романа Абрамовича 2,3 миллиарда фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", чтобы направить эти средства на оказание гуманитарной помощи Украине. "Неужели наши олигархи еще не поняли: сколько не вывези за кордон, как не выслуживайся перед западной элитой, вас там обнулят. Свое положение вы можете сохранить только в России", - добавил депутат. Миронов считает, что разумнее собраться и подумать, как помочь России, и, приняв решение, не скрывать его от общества, ведь добрых дел стесняться не стоит.

https://ria.ru/20250321/mironov-2006352515.html

https://ria.ru/20250414/mironov-2011068411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, украина, россия, сергей миронов, роман абрамович, госдума рф, общество