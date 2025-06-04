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Умерла член Союза кинематографистов России Наталья Милосердова

Умерла член Союза кинематографистов России Наталья Милосердова - РИА Новости, 04.06.2025

Умерла член Союза кинематографистов России Наталья Милосердова

Член Союза кинематографистов России, киновед, сценарист, старший научный сотрудник НИИ киноискусства Наталья Милосердова умерла на 74-м году жизни после тяжелой РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:46:00+03:00

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культура

россия

наталья милосердова

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Член Союза кинематографистов России, киновед, сценарист, старший научный сотрудник НИИ киноискусства Наталья Милосердова умерла на 74-м году жизни после тяжелой болезни, сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ. "Первого июня 2025 года на 74-м году жизни после тяжелой болезни ушла из жизни наша коллега - член Союза кинематографистов России, киновед, сценарист, много лет проработавшая старшим научным сотрудником НИИ киноискусства, Наталья Федоровна Милосердова (1951-2025)", - говорится в сообщении. Уточняется, что Наталья Милосердова - автор книги "Барская" о советской актрисе, сценаристе, режиссере, основоположнике детского кино - Маргарите Барской. Она открыла для общественности имя этой уникальной женщины начала ХХ века, собрала о ней много интересных фактов. В начале 90-х Милосердова была автором-составителем и редактором уникального справочного издания "Кино России: новые имена (1986-1995)", в котором собрана информация о 430 сценаристах, актерах, режиссерах, пришедших на смену мастерам советского кино. В Союзе подчеркнули, что Милосердова была "уникальным человеком - неравнодушным, темпераментным, подлинным историком кино".

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россия, наталья милосердова