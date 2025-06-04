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МИД России заявил о беспрецедентно низком уровне отношений России и Японии - РИА Новости, 04.06.2025
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18:09 04.06.2025 (обновлено: 18:26 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/mid-2020936739.html
МИД России заявил о беспрецедентно низком уровне отношений России и Японии
МИД России заявил о беспрецедентно низком уровне отношений России и Японии - РИА Новости, 04.06.2025
МИД России заявил о беспрецедентно низком уровне отношений России и Японии
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Японии Акирой Муто заявил о беспрецедентно низком падении уровня отношений Москвы и Токио усилиями... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:09:00+03:00
2025-06-04T18:26:00+03:00
в мире
россия
япония
москва
андрей руденко
акира муто
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Японии Акирой Муто заявил о беспрецедентно низком падении уровня отношений Москвы и Токио усилиями японской стороны, сообщает в среду МИД России. "Целенаправленными усилиями официального Токио отношения между двумя странами деградировали до беспрецедентно низкого уровня", - говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что возобновить диалог двух стран поможет только отказ японских властей от враждебного курса по отношению к Москве. "Путь к возобновлению межгосударственного диалога откроет только подтвержденный практическими действиями отказ правительства Японии от враждебного курса, реализуемого в русле "западной" солидарности в связи с ситуацией вокруг Украины", - сказано в заявлении.
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в мире, россия, япония, москва, андрей руденко, акира муто
В мире, Россия, Япония, Москва, Андрей Руденко, Акира Муто
МИД России заявил о беспрецедентно низком уровне отношений России и Японии

МИД: отношения Москвы и Токио упали до беспрецедентно низкого уровня

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Японии Акирой Муто заявил о беспрецедентно низком падении уровня отношений Москвы и Токио усилиями японской стороны, сообщает в среду МИД России.
"Целенаправленными усилиями официального Токио отношения между двумя странами деградировали до беспрецедентно низкого уровня", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что возобновить диалог двух стран поможет только отказ японских властей от враждебного курса по отношению к Москве.
"Путь к возобновлению межгосударственного диалога откроет только подтвержденный практическими действиями отказ правительства Японии от враждебного курса, реализуемого в русле "западной" солидарности в связи с ситуацией вокруг Украины", - сказано в заявлении.
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30 мая, 23:05
 
В миреРоссияЯпонияМоскваАндрей РуденкоАкира Муто
 
 
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