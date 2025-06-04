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МИД России заявил о беспрецедентно низком уровне отношений России и Японии

МИД России заявил о беспрецедентно низком уровне отношений России и Японии - РИА Новости, 04.06.2025

МИД России заявил о беспрецедентно низком уровне отношений России и Японии

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Японии Акирой Муто заявил о беспрецедентно низком падении уровня отношений Москвы и Токио усилиями... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:09:00+03:00

2025-06-04T18:09:00+03:00

2025-06-04T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Японии Акирой Муто заявил о беспрецедентно низком падении уровня отношений Москвы и Токио усилиями японской стороны, сообщает в среду МИД России. "Целенаправленными усилиями официального Токио отношения между двумя странами деградировали до беспрецедентно низкого уровня", - говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что возобновить диалог двух стран поможет только отказ японских властей от враждебного курса по отношению к Москве. "Путь к возобновлению межгосударственного диалога откроет только подтвержденный практическими действиями отказ правительства Японии от враждебного курса, реализуемого в русле "западной" солидарности в связи с ситуацией вокруг Украины", - сказано в заявлении.

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