https://ria.ru/20250604/mid-2020936739.html
МИД России заявил о беспрецедентно низком уровне отношений России и Японии
МИД России заявил о беспрецедентно низком уровне отношений России и Японии - РИА Новости, 04.06.2025
МИД России заявил о беспрецедентно низком уровне отношений России и Японии
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Японии Акирой Муто заявил о беспрецедентно низком падении уровня отношений Москвы и Токио усилиями... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:09:00+03:00
2025-06-04T18:09:00+03:00
2025-06-04T18:26:00+03:00
в мире
россия
япония
москва
андрей руденко
акира муто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Японии Акирой Муто заявил о беспрецедентно низком падении уровня отношений Москвы и Токио усилиями японской стороны, сообщает в среду МИД России. "Целенаправленными усилиями официального Токио отношения между двумя странами деградировали до беспрецедентно низкого уровня", - говорится в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что возобновить диалог двух стран поможет только отказ японских властей от враждебного курса по отношению к Москве. "Путь к возобновлению межгосударственного диалога откроет только подтвержденный практическими действиями отказ правительства Японии от враждебного курса, реализуемого в русле "западной" солидарности в связи с ситуацией вокруг Украины", - сказано в заявлении.
https://ria.ru/20250530/putin-2020081896.html
россия
япония
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_31007f3387df748e7bb5872e14963d3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, япония, москва, андрей руденко, акира муто
В мире, Россия, Япония, Москва, Андрей Руденко, Акира Муто
МИД России заявил о беспрецедентно низком уровне отношений России и Японии
МИД: отношения Москвы и Токио упали до беспрецедентно низкого уровня