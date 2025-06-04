https://ria.ru/20250604/mid-2020888895.html

МИД ответил на призывы Кишинева к гражданам Молдавии не посещать Россию

МИД ответил на призывы Кишинева к гражданам Молдавии не посещать Россию - РИА Новости, 04.06.2025

МИД ответил на призывы Кишинева к гражданам Молдавии не посещать Россию

Призывы Кишинева к молдавским гражданам не посещать Россию из-за якобы нападок и притеснений - чушь, не подкрепленная фактами, заявила официальный представитель РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:24:00+03:00

2025-06-04T16:24:00+03:00

2025-06-04T16:24:00+03:00

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кишинев

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Призывы Кишинева к молдавским гражданам не посещать Россию из-за якобы нападок и притеснений - чушь, не подкрепленная фактами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это, конечно, говоря дипломатическим языком, набор голословных утверждений, не подкрепленных фактами, а если говорить так, как есть – чушь собачья. Молдавские власти по примеру своих западных кураторов просто переворачивают все с ног на голову, обвиняют Россию в том, что делают именно они, что сами творят", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, именно россияне сталкиваются с открытой дискриминацией по прибытии в аэропорт Кишинева. Как напомнила официальный представитель МИД РФ, молдавские власти ведут борьбу под надуманным предлогом с независимыми СМИ, в первую очередь русскоязычными. Она также подчеркнула, что в России всегда рады молдаванам. "Это трудолюбивые, добрые, честные, умные люди. Им всегда рады. Для многих из них Россия стала местом учебы, работы, для кого-то - отдыха", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20250604/rossiya-2020880887.html

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россия, кишинев, мария захарова, в мире