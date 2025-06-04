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МИД ответил на призывы Кишинева к гражданам Молдавии не посещать Россию - РИА Новости, 04.06.2025
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16:24 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/mid-2020888895.html
МИД ответил на призывы Кишинева к гражданам Молдавии не посещать Россию
МИД ответил на призывы Кишинева к гражданам Молдавии не посещать Россию - РИА Новости, 04.06.2025
МИД ответил на призывы Кишинева к гражданам Молдавии не посещать Россию
Призывы Кишинева к молдавским гражданам не посещать Россию из-за якобы нападок и притеснений - чушь, не подкрепленная фактами, заявила официальный представитель РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:24:00+03:00
2025-06-04T16:24:00+03:00
россия
кишинев
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Призывы Кишинева к молдавским гражданам не посещать Россию из-за якобы нападок и притеснений - чушь, не подкрепленная фактами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это, конечно, говоря дипломатическим языком, набор голословных утверждений, не подкрепленных фактами, а если говорить так, как есть – чушь собачья. Молдавские власти по примеру своих западных кураторов просто переворачивают все с ног на голову, обвиняют Россию в том, что делают именно они, что сами творят", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, именно россияне сталкиваются с открытой дискриминацией по прибытии в аэропорт Кишинева. Как напомнила официальный представитель МИД РФ, молдавские власти ведут борьбу под надуманным предлогом с независимыми СМИ, в первую очередь русскоязычными. Она также подчеркнула, что в России всегда рады молдаванам. "Это трудолюбивые, добрые, честные, умные люди. Им всегда рады. Для многих из них Россия стала местом учебы, работы, для кого-то - отдыха", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20250604/rossiya-2020880887.html
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россия, кишинев, мария захарова, в мире
Россия, Кишинев, Мария Захарова, В мире
МИД ответил на призывы Кишинева к гражданам Молдавии не посещать Россию

Захарова назвала призывы Кишинева к гражданам не посещать Россию бредом и чушью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Призывы Кишинева к молдавским гражданам не посещать Россию из-за якобы нападок и притеснений - чушь, не подкрепленная фактами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это, конечно, говоря дипломатическим языком, набор голословных утверждений, не подкрепленных фактами, а если говорить так, как есть – чушь собачья. Молдавские власти по примеру своих западных кураторов просто переворачивают все с ног на голову, обвиняют Россию в том, что делают именно они, что сами творят", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, именно россияне сталкиваются с открытой дискриминацией по прибытии в аэропорт Кишинева. Как напомнила официальный представитель МИД РФ, молдавские власти ведут борьбу под надуманным предлогом с независимыми СМИ, в первую очередь русскоязычными. Она также подчеркнула, что в России всегда рады молдаванам.
"Это трудолюбивые, добрые, честные, умные люди. Им всегда рады. Для многих из них Россия стала местом учебы, работы, для кого-то - отдыха", - добавила Захарова.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
МИД предложил Молдавии провести консультации по перемещению граждан
Вчера, 15:57
 
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