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МИД прокомментировал заявления о возможных ударах по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 04.06.2025
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16:15 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/mid-2020884980.html
МИД прокомментировал заявления о возможных ударах по ядерным объектам Ирана
МИД прокомментировал заявления о возможных ударах по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 04.06.2025
МИД прокомментировал заявления о возможных ударах по ядерным объектам Ирана
Москва считает безответственными заявления о возможных ударах по ядерным объектам Ирана, которые бы несли негативные последствия для всего мира, заявила... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:15:00+03:00
2025-06-04T16:15:00+03:00
в мире
иран
москва
россия
мария захарова
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Москва считает безответственными заявления о возможных ударах по ядерным объектам Ирана, которые бы несли негативные последствия для всего мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Порой даже раздаются безответственные заявления о возможности нанесения ударов по объектам атомной энергетики Ирана. Но это, как вы понимаете, могло бы привести просто к чудовищным последствиям в сфере экологии", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, в случае удара по ядерным объектам Ирана пострадают не только граничащие с ним страны, но и весь мир. "Мне кажется, всем должен быть очевиден тот факт, что путь к урегулированию вокруг иранской ядерной программы лежит именно через дипломатию. Мы связываем определенные надежды с ведущимся между Вашингтоном и Тегераном опосредованным диалогом", - добавила она.
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в мире, иран, москва, россия, мария захарова
В мире, Иран, Москва, Россия, Мария Захарова
МИД прокомментировал заявления о возможных ударах по ядерным объектам Ирана

Захарова: заявления о возможных ударах по ядерным объектам Ирана безответственны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Москва считает безответственными заявления о возможных ударах по ядерным объектам Ирана, которые бы несли негативные последствия для всего мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Порой даже раздаются безответственные заявления о возможности нанесения ударов по объектам атомной энергетики Ирана. Но это, как вы понимаете, могло бы привести просто к чудовищным последствиям в сфере экологии", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, в случае удара по ядерным объектам Ирана пострадают не только граничащие с ним страны, но и весь мир.
"Мне кажется, всем должен быть очевиден тот факт, что путь к урегулированию вокруг иранской ядерной программы лежит именно через дипломатию. Мы связываем определенные надежды с ведущимся между Вашингтоном и Тегераном опосредованным диалогом", - добавила она.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Кремле высказались о мирном урегулировании иранской ядерной проблемы
3 июня, 13:25
 
В миреИранМоскваРоссияМария Захарова
 
 
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