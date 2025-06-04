https://ria.ru/20250604/mid-2020884980.html

МИД прокомментировал заявления о возможных ударах по ядерным объектам Ирана

МИД прокомментировал заявления о возможных ударах по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 04.06.2025

МИД прокомментировал заявления о возможных ударах по ядерным объектам Ирана

Москва считает безответственными заявления о возможных ударах по ядерным объектам Ирана, которые бы несли негативные последствия для всего мира, заявила... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:15:00+03:00

2025-06-04T16:15:00+03:00

2025-06-04T16:15:00+03:00

в мире

иран

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Москва считает безответственными заявления о возможных ударах по ядерным объектам Ирана, которые бы несли негативные последствия для всего мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Порой даже раздаются безответственные заявления о возможности нанесения ударов по объектам атомной энергетики Ирана. Но это, как вы понимаете, могло бы привести просто к чудовищным последствиям в сфере экологии", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, в случае удара по ядерным объектам Ирана пострадают не только граничащие с ним страны, но и весь мир. "Мне кажется, всем должен быть очевиден тот факт, что путь к урегулированию вокруг иранской ядерной программы лежит именно через дипломатию. Мы связываем определенные надежды с ведущимся между Вашингтоном и Тегераном опосредованным диалогом", - добавила она.

https://ria.ru/20250603/peskov-2020649721.html

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в мире, иран, москва, россия, мария захарова