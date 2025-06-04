https://ria.ru/20250604/mid-2020880623.html

МИД не увидел перспектив нормализации отношений России и Польши

МИД не увидел перспектив нормализации отношений России и Польши - РИА Новости, 04.06.2025

МИД не увидел перспектив нормализации отношений России и Польши

Россия не видит перспектив нормализации двусторонних отношений с Польшей до тех пор, пока она не откажется от антироссийского курса, заявила официальный... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:55:00+03:00

2025-06-04T15:55:00+03:00

2025-06-04T16:03:00+03:00

россия

польша

в мире

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия не видит перспектив нормализации двусторонних отношений с Польшей до тех пор, пока она не откажется от антироссийского курса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы видим, к сожалению, как долгие годы насаждалась русофобия, русофобская пропаганда. Это стало некоей объединительной темой для польских политических элит - вот этот самый антироссийский консенсус. Поэтому, кто бы ни выиграл президентские выборы в этой стране, честно говоря, не видим перспектив нормализации двусторонних отношений до тех пор, пока официальная Варшава не откажется от реализации враждебного России курса", - заявила Захарова на брифинге.Она напомнила, что новый президент Польши активно участвовал в компании по сносу памятников советским воинам-освободителям.В воскресенье на выборах президента Польши победил представитель оппозиции Кароль Навроцкий.

https://ria.ru/20250604/borba-2020778240.html

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россия, польша, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)