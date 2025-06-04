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МИД не увидел перспектив нормализации отношений России и Польши
МИД не увидел перспектив нормализации отношений России и Польши - РИА Новости, 04.06.2025
МИД не увидел перспектив нормализации отношений России и Польши
Россия не видит перспектив нормализации двусторонних отношений с Польшей до тех пор, пока она не откажется от антироссийского курса, заявила официальный... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:55:00+03:00
2025-06-04T15:55:00+03:00
2025-06-04T16:03:00+03:00
россия
польша
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия не видит перспектив нормализации двусторонних отношений с Польшей до тех пор, пока она не откажется от антироссийского курса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы видим, к сожалению, как долгие годы насаждалась русофобия, русофобская пропаганда. Это стало некоей объединительной темой для польских политических элит - вот этот самый антироссийский консенсус. Поэтому, кто бы ни выиграл президентские выборы в этой стране, честно говоря, не видим перспектив нормализации двусторонних отношений до тех пор, пока официальная Варшава не откажется от реализации враждебного России курса", - заявила Захарова на брифинге.Она напомнила, что новый президент Польши активно участвовал в компании по сносу памятников советским воинам-освободителям.В воскресенье на выборах президента Польши победил представитель оппозиции Кароль Навроцкий.
https://ria.ru/20250604/borba-2020778240.html
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россия, польша, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Польша, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД не увидел перспектив нормализации отношений России и Польши
МИД: перспектив нормализации отношений с Польшей при антироссийском курсе нет