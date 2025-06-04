https://ria.ru/20250604/mid-2020869103.html
Россия ответит на отказ в ВНЖ главе представительства "России сегодня"
Россия ответит на отказ в ВНЖ главе представительства "России сегодня" - РИА Новости, 04.06.2025
Россия ответит на отказ в ВНЖ главе представительства "России сегодня"
Москва приняла решение об ответных мерах на отказ официального Берлина продлить вид на жительство в Германии главе представительства МИА "Россия сегодня", они... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:03:00+03:00
2025-06-04T15:03:00+03:00
2025-06-04T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва приняла решение об ответных мерах на отказ официального Берлина продлить вид на жительство в Германии главе представительства МИА "Россия сегодня", они будут приняты в отношении немецких журналистов в России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Не только корреспонденты, журналисты редакции РИА Новости подвергаются давлению и дискриминации со стороны германских властей. Мы это до этого не комментировали, но сейчас я скажу: аналогичная ситуация со своими нюансами, но в том же русле развивается в отношении журналистов Первого канала на территории ФРГ", - сказала она в ходе брифинга.Захарова добавила, что в этой связи, когда стало очевидно, что это не случайность, и не технические проблемы, а чётко сформулированная и реализуемая системная государственная политика ФРГ в отношении российских журналистов по недопущению их к нормальной работе, в Москве приняли решение о разработке ответных мер."Соответственно аналогичные, зеркальные, симметричные ответные меры будут приняты в отношении немецких журналистов, которые работают, аккредитованы на территории России", - отметила она.Она также обратилась с просьбой к посольству ФРГ передать эти слова в Берлин и сделать так, чтобы немецкие таблоиды и немецкий союз журналистов были оповещены о том, что Москва принимает и будет реализовывать ответные меры в отношении журналистов из Германии."Чтобы когда эти меры были реализованы, никто в Берлине или других городах Германии не говорил о том, что бедные немецкие журналисты стали жертвами каких-то немотивированных действий со стороны России. Ничего подобного", - заключила она.Ранее власти ФРГ не продлили вид на жительство главе представительства "Россия сегодня" Сергею Феоктистову, и потребовали покинуть Германию до 19 августа, об этом говорится в документе земельного миграционного ведомства в распоряжении РИА Новости. Кроме того, отмечается, что он должен покинуть страну до 19 августа, в противном случае выезд будет осуществлен в принудительном порядке.В качестве причины отказа указано, что политическим интересам ФРГ навредит продление вида на жительство человеку, работающему на российского работодателя - медиагруппу "Россия сегодня", и который поддерживает политику России на Украине.
https://ria.ru/20250603/mid-2020739236.html
https://ria.ru/20250417/opros-2011901662.html
https://ria.ru/20250522/rossiya-2018459226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, германия, в мире, миа "россия сегодня"
Россия, Германия, В мире, МИА "Россия сегодня"
Россия ответит на отказ в ВНЖ главе представительства "России сегодня"
Захарова: РФ ответит на отказ ФРГ в ВНЖ главе представительства России сегодня
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Москва приняла решение об ответных мерах на отказ официального Берлина продлить вид на жительство в Германии главе представительства МИА "Россия сегодня", они будут приняты в отношении немецких журналистов в России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Не только корреспонденты, журналисты редакции РИА Новости подвергаются давлению и дискриминации со стороны германских властей. Мы это до этого не комментировали, но сейчас я скажу: аналогичная ситуация со своими нюансами, но в том же русле развивается в отношении журналистов Первого канала на территории ФРГ", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что в этой связи, когда стало очевидно, что это не случайность, и не технические проблемы, а чётко сформулированная и реализуемая системная государственная политика ФРГ в отношении российских журналистов по недопущению их к нормальной работе, в Москве приняли решение о разработке ответных мер.
"Соответственно аналогичные, зеркальные, симметричные ответные меры будут приняты в отношении немецких журналистов, которые работают, аккредитованы на территории России", - отметила она.
Она также обратилась с просьбой к посольству ФРГ передать эти слова в Берлин и сделать так, чтобы немецкие таблоиды и немецкий союз журналистов были оповещены о том, что Москва принимает и будет реализовывать ответные меры в отношении журналистов из Германии.
"Чтобы когда эти меры были реализованы, никто в Берлине или других городах Германии не говорил о том, что бедные немецкие журналисты стали жертвами каких-то немотивированных действий со стороны России. Ничего подобного", - заключила она.
Ранее власти ФРГ не продлили вид на жительство главе представительства "Россия сегодня" Сергею Феоктистову, и потребовали покинуть Германию до 19 августа, об этом говорится в документе земельного миграционного ведомства в распоряжении РИА Новости. Кроме того, отмечается, что он должен покинуть страну до 19 августа, в противном случае выезд будет осуществлен в принудительном порядке.
В качестве причины отказа указано, что политическим интересам ФРГ
навредит продление вида на жительство человеку, работающему на российского работодателя - медиагруппу "Россия сегодня", и который поддерживает политику России
на Украине
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