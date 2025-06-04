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МИД: Европа продолжает подстрекать Киев к дальнейшей эскалации конфликта - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 04.06.2025 (обновлено: 14:23 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/mid-2020856426.html
МИД: Европа продолжает подстрекать Киев к дальнейшей эскалации конфликта
МИД: Европа продолжает подстрекать Киев к дальнейшей эскалации конфликта - РИА Новости, 04.06.2025
МИД: Европа продолжает подстрекать Киев к дальнейшей эскалации конфликта
Европейские спонсоры продолжают подстрекать Киев к дальнейшей эскалации конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:09:00+03:00
2025-06-04T14:23:00+03:00
киев
украина
россия
специальная военная операция на украине
мария захарова
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Европейские спонсоры продолжают подстрекать Киев к дальнейшей эскалации конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."При всей очевидности террористической сути киевского режима европейские спонсоры продолжают подстрекать его к дальнейшей эскалации конфликта и изыскивают для этого все новые ресурсы. 27 мая Совет ЕС одобрил создание фонда под названием "Действия по безопасности для Европы" на 150 миллиардов евро. Этот фонд предназначен для "срочных и масштабных инвестиций в украинский и европейский ВПК. 26 мая минобороны Нидерландов сообщило о передаче Киеву последней обещанной партии истребителей F-16, всего 24 машины", - сказала она в ходе брифинга в среду.28 мая по итогам встречи в Берлине глав минобороны Украины и ФРГ было заявлено о согласовании очередного пакета помощи Украине в размере около 5 миллиардов евро, добавила Захарова.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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киев, украина, россия, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, нато
Киев, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
МИД: Европа продолжает подстрекать Киев к дальнейшей эскалации конфликта

МИД: ЕС продолжает подстрекать Киев к дальнейшей эскалации конфликта на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Европейские спонсоры продолжают подстрекать Киев к дальнейшей эскалации конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"При всей очевидности террористической сути киевского режима европейские спонсоры продолжают подстрекать его к дальнейшей эскалации конфликта и изыскивают для этого все новые ресурсы. 27 мая Совет ЕС одобрил создание фонда под названием "Действия по безопасности для Европы" на 150 миллиардов евро. Этот фонд предназначен для "срочных и масштабных инвестиций в украинский и европейский ВПК. 26 мая минобороны Нидерландов сообщило о передаче Киеву последней обещанной партии истребителей F-16, всего 24 машины", - сказала она в ходе брифинга в среду.
28 мая по итогам встречи в Берлине глав минобороны Украины и ФРГ было заявлено о согласовании очередного пакета помощи Украине в размере около 5 миллиардов евро, добавила Захарова.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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