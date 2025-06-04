https://ria.ru/20250604/mid-2020856426.html

МИД: Европа продолжает подстрекать Киев к дальнейшей эскалации конфликта

МИД: Европа продолжает подстрекать Киев к дальнейшей эскалации конфликта - РИА Новости, 04.06.2025

МИД: Европа продолжает подстрекать Киев к дальнейшей эскалации конфликта

Европейские спонсоры продолжают подстрекать Киев к дальнейшей эскалации конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:09:00+03:00

2025-06-04T14:09:00+03:00

2025-06-04T14:23:00+03:00

киев

украина

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сергей лавров

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Европейские спонсоры продолжают подстрекать Киев к дальнейшей эскалации конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."При всей очевидности террористической сути киевского режима европейские спонсоры продолжают подстрекать его к дальнейшей эскалации конфликта и изыскивают для этого все новые ресурсы. 27 мая Совет ЕС одобрил создание фонда под названием "Действия по безопасности для Европы" на 150 миллиардов евро. Этот фонд предназначен для "срочных и масштабных инвестиций в украинский и европейский ВПК. 26 мая минобороны Нидерландов сообщило о передаче Киеву последней обещанной партии истребителей F-16, всего 24 машины", - сказала она в ходе брифинга в среду.28 мая по итогам встречи в Берлине глав минобороны Украины и ФРГ было заявлено о согласовании очередного пакета помощи Украине в размере около 5 миллиардов евро, добавила Захарова.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250324/ukraina-2006872076.html

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киев, украина, россия, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, нато