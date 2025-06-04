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МИД пообещал привлечь к ответственности причастных к атакам на ж/д пути - РИА Новости, 04.06.2025
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14:06 04.06.2025 (обновлено: 14:07 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/mid-2020856153.html
МИД пообещал привлечь к ответственности причастных к атакам на ж/д пути
МИД пообещал привлечь к ответственности причастных к атакам на ж/д пути - РИА Новости, 04.06.2025
МИД пообещал привлечь к ответственности причастных к атакам на ж/д пути
Исполнители и организаторы атак на российские ж/д пути, без сомнения, будут установлены и привлечены к ответственности, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:06:00+03:00
2025-06-04T14:07:00+03:00
происшествия
россия
курская область
брянская область
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Исполнители и организаторы атак на российские ж/д пути, без сомнения, будут установлены и привлечены к ответственности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Третьего июня СК России квалифицировал чудовищные преступления - подрыв мостов железной дороги в Брянской, Курской областях как теракты. Вот это и есть сущность. Они дают квалификацию нам, что мы не про якобы рациональность, но мы дадим квалификацию им точную, они про терроризм", - сказала она в ходе брифинга. Она также привела слова официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко: "Очевидно, что террористы, действующие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали всё так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан". "Вот это про их сущность. СК при поддержке ФСБ и МВД России, как я уже сказала, продолжает расследование (по поиску - ред.) как исполнителей, так и организатора атак. Они, без всяких сомнений, будут установлены и привлечены к ответственности", - заключила она. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250604/postradavshie-2020787502.html
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происшествия, россия, курская область, брянская область, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Происшествия, Россия, Курская область, Брянская область, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД пообещал привлечь к ответственности причастных к атакам на ж/д пути

Захарова: причастных к атакам на российские ж/д пути привлекут к ответственности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Исполнители и организаторы атак на российские ж/д пути, без сомнения, будут установлены и привлечены к ответственности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Третьего июня СК России квалифицировал чудовищные преступления - подрыв мостов железной дороги в Брянской, Курской областях как теракты. Вот это и есть сущность. Они дают квалификацию нам, что мы не про якобы рациональность, но мы дадим квалификацию им точную, они про терроризм", - сказала она в ходе брифинга.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области выросло до 118
Вчера, 08:46
Она также привела слова официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко: "Очевидно, что террористы, действующие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали всё так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан".
"Вот это про их сущность. СК при поддержке ФСБ и МВД России, как я уже сказала, продолжает расследование (по поиску - ред.) как исполнителей, так и организатора атак. Они, без всяких сомнений, будут установлены и привлечены к ответственности", - заключила она.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Киев не уведомил Трампа об атаках на российские аэродромы, заявил Белый дом
3 июня, 20:47
 
ПроисшествияРоссияКурская областьБрянская областьМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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