МИД пообещал привлечь к ответственности причастных к атакам на ж/д пути
Захарова: причастных к атакам на российские ж/д пути привлекут к ответственности
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Исполнители и организаторы атак на российские ж/д пути, без сомнения, будут установлены и привлечены к ответственности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Третьего июня СК России квалифицировал чудовищные преступления - подрыв мостов железной дороги в Брянской, Курской областях как теракты. Вот это и есть сущность. Они дают квалификацию нам, что мы не про якобы рациональность, но мы дадим квалификацию им точную, они про терроризм", - сказала она в ходе брифинга.
Она также привела слова официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко: "Очевидно, что террористы, действующие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали всё так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан".
"Вот это про их сущность. СК при поддержке ФСБ и МВД России, как я уже сказала, продолжает расследование (по поиску - ред.) как исполнителей, так и организатора атак. Они, без всяких сомнений, будут установлены и привлечены к ответственности", - заключила она.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.