https://ria.ru/20250604/mid-2020856153.html

МИД пообещал привлечь к ответственности причастных к атакам на ж/д пути

МИД пообещал привлечь к ответственности причастных к атакам на ж/д пути - РИА Новости, 04.06.2025

МИД пообещал привлечь к ответственности причастных к атакам на ж/д пути

Исполнители и организаторы атак на российские ж/д пути, без сомнения, будут установлены и привлечены к ответственности, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:06:00+03:00

2025-06-04T14:06:00+03:00

2025-06-04T14:07:00+03:00

происшествия

россия

курская область

брянская область

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Исполнители и организаторы атак на российские ж/д пути, без сомнения, будут установлены и привлечены к ответственности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Третьего июня СК России квалифицировал чудовищные преступления - подрыв мостов железной дороги в Брянской, Курской областях как теракты. Вот это и есть сущность. Они дают квалификацию нам, что мы не про якобы рациональность, но мы дадим квалификацию им точную, они про терроризм", - сказала она в ходе брифинга. Она также привела слова официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко: "Очевидно, что террористы, действующие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали всё так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан". "Вот это про их сущность. СК при поддержке ФСБ и МВД России, как я уже сказала, продолжает расследование (по поиску - ред.) как исполнителей, так и организатора атак. Они, без всяких сомнений, будут установлены и привлечены к ответственности", - заключила она. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

https://ria.ru/20250604/postradavshie-2020787502.html

https://ria.ru/20250603/ukraina-2020745873.html

россия

курская область

брянская область

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происшествия, россия, курская область, брянская область, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)