https://ria.ru/20250604/metally-2020767220.html

Россия в апреле нарастила экспорт черных металлов в Турцию

Россия в апреле нарастила экспорт черных металлов в Турцию - РИА Новости, 04.06.2025

Россия в апреле нарастила экспорт черных металлов в Турцию

Поставки российских черных металлов в Турцию в апреле выросли в 1,5 раза в годовом выражении - до максимума с декабря, подсчитало РИА Новости по данным турецкой РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T02:11:00+03:00

2025-06-04T02:11:00+03:00

2025-06-04T02:11:00+03:00

экономика

турция

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анкара (провинция)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Поставки российских черных металлов в Турцию в апреле выросли в 1,5 раза в годовом выражении - до максимума с декабря, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, за апрель Россия поставила в Турцию железа, стали и изделий из них на 253,6 миллиона долларов. Показатель стал максимальным с декабря 2024 года. В месячном выражении рост поставок составил 23,4%. Суммарно за первые четыре месяца этого года Анкара купила у Москвы черных металлов на 922,1 миллиона долларов - на четверть больше, чем за такой же период в прошлом году. Больше всего турки покупали российские полуфабрикаты из железа и стали - почти на 106 миллионов долларов. Также в заметных объемах закупался чугун в первичных формах - 74,5 миллиона долларов, отходы и лом черных металлов - 19,4 миллиона и ферросплавы - на 6,3 миллиона. Кроме того, Турция закупала у РФ различные виды плоского проката из железа и стали - на общую сумму 44,9 миллиона долларов. По итогам апреля Россия стала главным поставщиком железа и стали в Турцию. Крое нее, в пятерку вошли Нидерланды (137,6 миллиона долларов), США (136,6 миллиона), Германия (99,8 миллиона) и Великобритания (96,8 миллиона).

https://ria.ru/20250530/turtsija-2019886926.html

https://ria.ru/20250501/gaz-2014627679.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, турция, россия, анкара (провинция)