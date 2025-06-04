https://ria.ru/20250604/metally-2020767220.html
Россия в апреле нарастила экспорт черных металлов в Турцию
Россия в апреле нарастила экспорт черных металлов в Турцию - РИА Новости, 04.06.2025
Россия в апреле нарастила экспорт черных металлов в Турцию
Поставки российских черных металлов в Турцию в апреле выросли в 1,5 раза в годовом выражении - до максимума с декабря, подсчитало РИА Новости по данным турецкой РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T02:11:00+03:00
2025-06-04T02:11:00+03:00
2025-06-04T02:11:00+03:00
экономика
турция
россия
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960633799_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_70f8c42961e49322d545ff68fdfd6d75.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Поставки российских черных металлов в Турцию в апреле выросли в 1,5 раза в годовом выражении - до максимума с декабря, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, за апрель Россия поставила в Турцию железа, стали и изделий из них на 253,6 миллиона долларов. Показатель стал максимальным с декабря 2024 года. В месячном выражении рост поставок составил 23,4%. Суммарно за первые четыре месяца этого года Анкара купила у Москвы черных металлов на 922,1 миллиона долларов - на четверть больше, чем за такой же период в прошлом году. Больше всего турки покупали российские полуфабрикаты из железа и стали - почти на 106 миллионов долларов. Также в заметных объемах закупался чугун в первичных формах - 74,5 миллиона долларов, отходы и лом черных металлов - 19,4 миллиона и ферросплавы - на 6,3 миллиона. Кроме того, Турция закупала у РФ различные виды плоского проката из железа и стали - на общую сумму 44,9 миллиона долларов. По итогам апреля Россия стала главным поставщиком железа и стали в Турцию. Крое нее, в пятерку вошли Нидерланды (137,6 миллиона долларов), США (136,6 миллиона), Германия (99,8 миллиона) и Великобритания (96,8 миллиона).
https://ria.ru/20250530/turtsija-2019886926.html
https://ria.ru/20250501/gaz-2014627679.html
турция
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960633799_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_c9385c67224254aa0a483637bc4981f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, россия, анкара (провинция)
Экономика, Турция, Россия, Анкара (провинция)
Россия в апреле нарастила экспорт черных металлов в Турцию
Поставки черных металлов из России в Турцию в апреле выросли в 1,5 раза
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Поставки российских черных металлов в Турцию в апреле выросли в 1,5 раза в годовом выражении - до максимума с декабря, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, за апрель Россия поставила в Турцию железа, стали и изделий из них на 253,6 миллиона долларов. Показатель стал максимальным с декабря 2024 года. В месячном выражении рост поставок составил 23,4%.
Суммарно за первые четыре месяца этого года Анкара купила у Москвы черных металлов на 922,1 миллиона долларов - на четверть больше, чем за такой же период в прошлом году.
Больше всего турки покупали российские полуфабрикаты из железа и стали - почти на 106 миллионов долларов. Также в заметных объемах закупался чугун в первичных формах - 74,5 миллиона долларов, отходы и лом черных металлов - 19,4 миллиона и ферросплавы - на 6,3 миллиона. Кроме того, Турция закупала у РФ различные виды плоского проката из железа и стали - на общую сумму 44,9 миллиона долларов.
По итогам апреля Россия стала главным поставщиком железа и стали в Турцию. Крое нее, в пятерку вошли Нидерланды (137,6 миллиона долларов), США (136,6 миллиона), Германия (99,8 миллиона) и Великобритания (96,8 миллиона).