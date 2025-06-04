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СК определил места установки взрывных устройств на мосту в Брянской области
СК определил места установки взрывных устройств на мосту в Брянской области - РИА Новости, 04.06.2025
СК определил места установки взрывных устройств на мосту в Брянской области
Установлены места установки трех взрывных устройств на мосту в Брянской области, их мощность составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщил... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:50:00+03:00
2025-06-04T16:50:00+03:00
2025-06-04T17:01:00+03:00
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
брянская область
россия
александр бастрыкин
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Установлены места установки трех взрывных устройств на мосту в Брянской области, их мощность составила около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ."Установлено места закладки трех взрывных устройств и изъяты их элементы. Экспертами установлено, что взрывные устройства были снабжены пластичным веществом иностранного производства. Их мощность составила около 15 килограмм в тротиловом эквиваленте", - сообщил Бастрыкин.Он отметил, что установлено, что при подрыве используется блок управления ЛОРа украинского производства.
https://ria.ru/20250604/mashinist-2020883586.html
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обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия, брянская область, россия, александр бастрыкин, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф)
Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия, Брянская область, Россия, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК определил места установки взрывных устройств на мосту в Брянской области
СК определил места установки трех взрывных устройств на мосту в Брянской области