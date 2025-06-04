https://ria.ru/20250604/messendzher-2020947860.html

Нацмессенджер VK не уступает зарубежным конкурентам, заявил глава Минцифры

Нацмессенджер VK не уступает зарубежным конкурентам, заявил глава Минцифры - РИА Новости, 04.06.2025

Нацмессенджер VK не уступает зарубежным конкурентам, заявил глава Минцифры

Национальный мессенджер Max от VK по своей базовой функциональности не уступает зарубежным конкурентам, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:41:00+03:00

2025-06-04T18:41:00+03:00

2025-06-04T19:04:00+03:00

общество

технологии

россия

максут шадаев

владимир путин

правительство рф

мессенджер

мессенджеры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572055310_0:54:2000:1179_1920x0_80_0_0_590fbff425dd221bb622503aea057c2b.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Национальный мессенджер Max от VK по своей базовой функциональности не уступает зарубежным конкурентам, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений AppStore, RuStore и GooglePlay. "Недавно компания VK вывела на рынок полностью российский мессенджер, который по своей базовой функциональности сопоставим с зарубежными конкурентами, не уступает. Это приложение построено на новой архитектуре, в него сразу встроены технологии машинного обучения", - сказал Шадаев в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства. По его словам, мессенджер обеспечивает очень хорошее качество голосовых вызовов: "лучше, чем у зарубежных". Он является открытой платформой, которая позволяет внешним поставщикам встраивать внутрь мессенджера свои сервисы. "Например, банки могут реализовать свои сервисы безопасного взаимодействия со своими клиентами. На этой платформе также возможно организовать дополнительное предоставление государственных сервисов", - добавил министр. Кроме того, в него можно встроить цифрового ассистента, который подскажет пользователю, каким требованиям он должен соответствовать, чтобы получить соответствующую услугу. В свою очередь Путин попросил вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко уделить особое внимание интернету в целом. В то же время глава государства обратился к руководителям всех ведомств правительства и попросил целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера, переводя услуги, ведомств, финансовых учреждений и так далее, на отечественную платформу. "Это чрезвычайно важно", - добавил он. Про национальную отечественную цифровую платформу В начале июня правительство РФ поддержало законопроект о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными Она объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесены в Госдуму. Позже глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский сказал, что работа по созданию платформы может быть завершена до конца года, а закон о платформе может быть принят в июне. Так, онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, подтверждения льгот, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев. Можно будет удостоверять личность при помощи цифрового ID. Также пользователь платформы сможет подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам обучения в школах, колледжей и дополнительного образования, в том числе с использованием "Госуслуг" и федеральных образовательных систем и другое.

https://ria.ru/20250526/putin-2019184583.html

https://ria.ru/20250604/putin-2020925525.html

https://ria.ru/20250604/rossija-2020819112.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Главные заявления главы Минцифры про новый национальный мессенджер ▪️Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер. ▪️Мессенджер может быть удобным каналом получения госуслуг, идет обсуждение. ▪️В новый мессенджер может быть встроен цифровой ассистент, который подскажет пользователю требования для получения тех или иных услуг. ▪️Цифровой ассистент также сможет подать необходимые документы или предоставить прямо в мессенджер документ, подтверждающий факт оказания услуги. ▪️Подготовлен законопроект, позволяющий создать необходимую правовую базу для поэтапного запуска сервисов в национальном мессенджере. ▪️Недавно компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, этот мессенджер по своему функционалу не уступает зарубежным конкурентам. ▪️Также Max обеспечивает очень хорошее качество голосовых вызовов: "лучше, чем у зарубежных". ▪️Кроме того, Max - это открытая платформа, которая позволяет поставщикам встраивать сервисы внутрь мессенджера. 2025-06-04T18:41 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, максут шадаев, владимир путин, правительство рф, мессенджер, мессенджеры, вконтакте