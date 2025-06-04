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Мерц заявил, что не будет препираться с Трампом, пишет Bloomberg - РИА Новости, 04.06.2025
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09:28 04.06.2025 (обновлено: 09:29 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/merts-2020792750.html
Мерц заявил, что не будет препираться с Трампом, пишет Bloomberg
Мерц заявил, что не будет препираться с Трампом, пишет Bloomberg - РИА Новости, 04.06.2025
Мерц заявил, что не будет препираться с Трампом, пишет Bloomberg
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не будет пререкаться с президентом США Дональдом Трампом в ходе личной встречи, в отличие от Владимира Зеленского, который... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T09:28:00+03:00
2025-06-04T09:29:00+03:00
в мире
сша
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владимир зеленский
дональд трамп
фридрих мерц
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не будет пререкаться с президентом США Дональдом Трампом в ходе личной встречи, в отличие от Владимира Зеленского, который в феврале вступил в словесную перепалку с американским президентом, передает агентство Bloomberg со ссылкой на немецкого чиновника. Ожидается, что Мерц проведет встречу с Трампом 5 июня в Вашингтоне, на которой они обсудят конфликт на Украине, Ближний Восток и торговлю. "Канцлер, который может быть колким и воинственным, ясно дал понять во внутренних беседах, что не будет вступать в препирательства с президентом США, в отличие от Зеленского", - пишет агентство. По данным Блумберг, Мерцу посоветовали позволить Трампу говорить большую часть времени, стараться не перебивать его, а если это все же надо будет сделать, то сгладить ситуацию комплиментом. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250601/handelsblatt-2020290137.html
https://ria.ru/20250530/germaniya-2019853662.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, фридрих мерц
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Фридрих Мерц
Мерц заявил, что не будет препираться с Трампом, пишет Bloomberg

Bloomberg: Мерц не собирается препираться с Трампом, в отличие от Зеленского

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Michael Sohn
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не будет пререкаться с президентом США Дональдом Трампом в ходе личной встречи, в отличие от Владимира Зеленского, который в феврале вступил в словесную перепалку с американским президентом, передает агентство Bloomberg со ссылкой на немецкого чиновника.
Ожидается, что Мерц проведет встречу с Трампом 5 июня в Вашингтоне, на которой они обсудят конфликт на Украине, Ближний Восток и торговлю.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Германии раскрыли, что поможет Мерцу на встрече с Трампом
1 июня, 15:14
"Канцлер, который может быть колким и воинственным, ясно дал понять во внутренних беседах, что не будет вступать в препирательства с президентом США, в отличие от Зеленского", - пишет агентство.
По данным Блумберг, Мерцу посоветовали позволить Трампу говорить большую часть времени, стараться не перебивать его, а если это все же надо будет сделать, то сгладить ситуацию комплиментом.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Москва капут: нашелся верховный смельчак, который решил сдержать Россию
30 мая, 08:00
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампФридрих Мерц
 
 
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