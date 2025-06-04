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В Кремле рассказали о планах после переговоров с Украиной в Стамбуле
В Кремле рассказали о планах после переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 04.06.2025
В Кремле рассказали о планах после переговоров с Украиной в Стамбуле
Россия и Украина согласуют новый раунд переговоров после изучения меморандумов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:04:00+03:00
2025-06-04T13:04:00+03:00
2025-06-04T14:02:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россия и Украина согласуют новый раунд переговоров после изучения меморандумов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Какое-то время потребуется на то, чтобы рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись. По мере того как стороны будут готовы, они согласуют новые сроки следующего раунда", — сказал представитель Кремля.По его словам, контакты по организации переговоров есть, в процессе будут "нащупываться приемлемые сроки" для следующих встреч."Здесь, наверное, вряд ли можно установить какую-то цикличность, скажем так, стандартизируемую цикличность. Зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд", — добавил Песков.Встреча в СтамбулеВ понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Россия и Украина согласились прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было собрать тела погибших.
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https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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В Кремле рассказали о планах после переговоров с Украиной в Стамбуле
Песков: на рассмотрение меморандумов нужно время, потом согласуют встречу