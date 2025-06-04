Рогов назвал российский меморандум по Украине максимально щадящим
Рогов назвал меморандум РФ по Украине максимально щадящим и взвешенным
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Российский меморандум по урегулированию военного конфликта на Украине является максимально щадящим и взвешенным документом, в отличие от "хотелок" украинской стороны, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Это максимально щадящий для Украины меморандум, который говорит о желании России достичь прочного мира. В нем изложена четкая и взвешенная позиция российского государства, в отличие от хотелок со стороны действующего в Киеве режима, которые озвучивает Зеленский", - сказал Рогов РИА Новости.
По его мнению, российский меморандум не содержит никаких подводных камней и ориентирован на установление на Украине долгосрочного гарантированного мира.
В тексте российского меморандума, переданного украинской стороне, оговаривается нейтралитет Украины, ее отказ от вступления в военные союзы, запрет на военную деятельность других государств на Украине, ее безъядерный статус, установление предельной численности ВСУ, снятие экономических санкций, введенных против России, международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий, обеспечение прав и свобод русскоязычного населения на Украине и прочее.
Кроме того, предложены два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод ВСУ с оккупированных Украиной российских территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Второй (пакетное предложение) содержит пункты о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начале демобилизации, исключении военного присутствия третьих стран.