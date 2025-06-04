https://ria.ru/20250604/meksika-2020773723.html

В Мексике раскритиковали решение США повысить пошлины на импорт стали

В Мексике раскритиковали решение США повысить пошлины на импорт стали - РИА Новости, 04.06.2025

В Мексике раскритиковали решение США повысить пошлины на импорт стали

Министр экономики Мексики Марсело Эбрард подверг критике решение США о повышении пошлин на импорт стали до 50%, назвав его несправедливым, экономически... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T04:45:00+03:00

2025-06-04T04:45:00+03:00

2025-06-04T04:46:00+03:00

сша

мексика

мехико (штат)

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МЕХИКО, 4 июн - РИА Новости. Министр экономики Мексики Марсело Эбрард подверг критике решение США о повышении пошлин на импорт стали до 50%, назвав его несправедливым, экономически нецелесообразным и неустойчивым в долгосрочной перспективе. "Я считаю это решение несправедливым по отношению к Мексике, потому что с нашей страной у США торговый профицит. Нет смысла вводить пошлину на товар, по которому у тебя профицит. Обычно такие меры применяются при дефиците", - сказал Эбрард журналистам в Мехико, запись его заявления опубликовал в блоге в Х журнал Fortuna. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. По словам министра Эбрарда, эта мера вступает в силу во вторник. "Это пошлина, которую в будущем придется корректировать, как это уже было раньше, из-за значительного экономического воздействия", - указал мексиканский министр. По словам главы минэкономики, в ближайшую пятницу мексиканская сторона официально потребует исключения Мексики из действия данной меры, по аналогии с ранее предоставленным исключением для Великобритании. "Как я оцениваю эту меру? Она несправедлива, неустойчива и невыгодна. Все три – да", - заключил Эбрард.

https://ria.ru/20250527/ssha-2019239414.html

https://ria.ru/20250521/meksika-2018158158.html

сша

мексика

мехико (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, мексика, мехико (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире