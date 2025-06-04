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В Мексике раскритиковали решение США повысить пошлины на импорт стали - РИА Новости, 04.06.2025
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04:45 04.06.2025 (обновлено: 04:46 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/meksika-2020773723.html
В Мексике раскритиковали решение США повысить пошлины на импорт стали
В Мексике раскритиковали решение США повысить пошлины на импорт стали - РИА Новости, 04.06.2025
В Мексике раскритиковали решение США повысить пошлины на импорт стали
Министр экономики Мексики Марсело Эбрард подверг критике решение США о повышении пошлин на импорт стали до 50%, назвав его несправедливым, экономически... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T04:45:00+03:00
2025-06-04T04:46:00+03:00
сша
мексика
мехико (штат)
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МЕХИКО, 4 июн - РИА Новости. Министр экономики Мексики Марсело Эбрард подверг критике решение США о повышении пошлин на импорт стали до 50%, назвав его несправедливым, экономически нецелесообразным и неустойчивым в долгосрочной перспективе. "Я считаю это решение несправедливым по отношению к Мексике, потому что с нашей страной у США торговый профицит. Нет смысла вводить пошлину на товар, по которому у тебя профицит. Обычно такие меры применяются при дефиците", - сказал Эбрард журналистам в Мехико, запись его заявления опубликовал в блоге в Х журнал Fortuna. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. По словам министра Эбрарда, эта мера вступает в силу во вторник. "Это пошлина, которую в будущем придется корректировать, как это уже было раньше, из-за значительного экономического воздействия", - указал мексиканский министр. По словам главы минэкономики, в ближайшую пятницу мексиканская сторона официально потребует исключения Мексики из действия данной меры, по аналогии с ранее предоставленным исключением для Великобритании. "Как я оцениваю эту меру? Она несправедлива, неустойчива и невыгодна. Все три – да", - заключил Эбрард.
https://ria.ru/20250527/ssha-2019239414.html
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сша, мексика, мехико (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Мексика, Мехико (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Мексике раскритиковали решение США повысить пошлины на импорт стали

Министр экономики Мексики назвал решение США о пошлинах на сталь несправедливым

© Fotolia / Rafael Ben-AriГород Мехико, Мексика
Город Мехико, Мексика - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Fotolia / Rafael Ben-Ari
Город Мехико, Мексика . Архивное фото
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МЕХИКО, 4 июн - РИА Новости. Министр экономики Мексики Марсело Эбрард подверг критике решение США о повышении пошлин на импорт стали до 50%, назвав его несправедливым, экономически нецелесообразным и неустойчивым в долгосрочной перспективе.
"Я считаю это решение несправедливым по отношению к Мексике, потому что с нашей страной у США торговый профицит. Нет смысла вводить пошлину на товар, по которому у тебя профицит. Обычно такие меры применяются при дефиците", - сказал Эбрард журналистам в Мехико, запись его заявления опубликовал в блоге в Х журнал Fortuna.
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В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. По словам министра Эбрарда, эта мера вступает в силу во вторник.
"Это пошлина, которую в будущем придется корректировать, как это уже было раньше, из-за значительного экономического воздействия", - указал мексиканский министр.
По словам главы минэкономики, в ближайшую пятницу мексиканская сторона официально потребует исключения Мексики из действия данной меры, по аналогии с ранее предоставленным исключением для Великобритании.
"Как я оцениваю эту меру? Она несправедлива, неустойчива и невыгодна. Все три – да", - заключил Эбрард.
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