https://ria.ru/20250604/medinskiy-2020893818.html

Мединский: окончательные цифры по обмену пленными с Киевом согласовываются

Мединский: окончательные цифры по обмену пленными с Киевом согласовываются - РИА Новости, 04.06.2025

Мединский: окончательные цифры по обмену пленными с Киевом согласовываются

Согласовываются окончательные цифры по обмену военнопленными между РФ и Украиной, это может быть 1200 человек, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:41:00+03:00

2025-06-04T16:41:00+03:00

2025-06-04T16:58:00+03:00

киев

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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владимир мединский

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Согласовываются окончательные цифры по обмену военнопленными между РФ и Украиной, это может быть 1200 человек, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной."Сейчас согласовываются окончательные цифры по паритету. Мы предполагаем, что это будет, наверное, 1200 человек с каждой стороны, и это снова будет самый большой обмен военнопленными", - сказал Мединский на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.Он отметил, что в первую очередь обмен произойдёт ранеными, тяжелобольными и военнопленными возрастом до 25 лет.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня.

https://ria.ru/20250604/zaharova-2020880720.html

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