Рейтинг@Mail.ru
Мединский: окончательные цифры по обмену пленными с Киевом согласовываются - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 04.06.2025 (обновлено: 16:58 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/medinskiy-2020893818.html
Мединский: окончательные цифры по обмену пленными с Киевом согласовываются
Мединский: окончательные цифры по обмену пленными с Киевом согласовываются - РИА Новости, 04.06.2025
Мединский: окончательные цифры по обмену пленными с Киевом согласовываются
Согласовываются окончательные цифры по обмену военнопленными между РФ и Украиной, это может быть 1200 человек, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:41:00+03:00
2025-06-04T16:58:00+03:00
киев
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
россия
украина
владимир мединский
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020484952_48:375:3022:2048_1920x0_80_0_0_f4db23f0ae588738f707bcb6d82ef706.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Согласовываются окончательные цифры по обмену военнопленными между РФ и Украиной, это может быть 1200 человек, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной."Сейчас согласовываются окончательные цифры по паритету. Мы предполагаем, что это будет, наверное, 1200 человек с каждой стороны, и это снова будет самый большой обмен военнопленными", - сказал Мединский на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.Он отметил, что в первую очередь обмен произойдёт ранеными, тяжелобольными и военнопленными возрастом до 25 лет.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня.
https://ria.ru/20250604/zaharova-2020880720.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020484952_407:344:2679:2048_1920x0_80_0_0_80e783cc5f7f67d12aebb08d4cc12216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, украина, владимир мединский, владимир путин, в мире
Киев, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия, Украина, Владимир Мединский, Владимир Путин, В мире
Мединский: окончательные цифры по обмену пленными с Киевом согласовываются

Мединский: РФ и Украина могут обменять 1200 военнопленных, цифры согласовываются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Согласовываются окончательные цифры по обмену военнопленными между РФ и Украиной, это может быть 1200 человек, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной.
"Сейчас согласовываются окончательные цифры по паритету. Мы предполагаем, что это будет, наверное, 1200 человек с каждой стороны, и это снова будет самый большой обмен военнопленными", - сказал Мединский на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Он отметил, что в первую очередь обмен произойдёт ранеными, тяжелобольными и военнопленными возрастом до 25 лет.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Захарова прокомментировала обмен пленными с Украиной
Вчера, 15:55
 
КиевВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеРоссияУкраинаВладимир МединскийВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала