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Мединский: окончательные цифры по обмену пленными с Киевом согласовываются
Мединский: окончательные цифры по обмену пленными с Киевом согласовываются - РИА Новости, 04.06.2025
Мединский: окончательные цифры по обмену пленными с Киевом согласовываются
Согласовываются окончательные цифры по обмену военнопленными между РФ и Украиной, это может быть 1200 человек, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:41:00+03:00
2025-06-04T16:41:00+03:00
2025-06-04T16:58:00+03:00
киев
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Согласовываются окончательные цифры по обмену военнопленными между РФ и Украиной, это может быть 1200 человек, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной."Сейчас согласовываются окончательные цифры по паритету. Мы предполагаем, что это будет, наверное, 1200 человек с каждой стороны, и это снова будет самый большой обмен военнопленными", - сказал Мединский на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.Он отметил, что в первую очередь обмен произойдёт ранеными, тяжелобольными и военнопленными возрастом до 25 лет.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня.
https://ria.ru/20250604/zaharova-2020880720.html
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киев, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, украина, владимир мединский, владимир путин, в мире
Киев, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия, Украина, Владимир Мединский, Владимир Путин, В мире
Мединский: окончательные цифры по обмену пленными с Киевом согласовываются
Мединский: РФ и Украина могут обменять 1200 военнопленных, цифры согласовываются