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Киев на переговорах предлагал 30-дневное перемирие, заявил Мединский
Киев на переговорах предлагал 30-дневное перемирие, заявил Мединский - РИА Новости, 04.06.2025
Киев на переговорах предлагал 30-дневное перемирие, заявил Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина на переговорах в Стамбуле подтвердила свои позиции о том, чтобы начать с 30-дневного или... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:40:00+03:00
2025-06-04T16:40:00+03:00
2025-06-04T16:58:00+03:00
в мире
стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина на переговорах в Стамбуле подтвердила свои позиции о том, чтобы начать с 30-дневного или 60-дневного прекращения огня и использовать его для подготовки саммита лидеров.Помощник президента, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства доложил о результатах второго раунда переговоров, состоявшегося в Стамбуле 2 июня."В целом в ходе переговоров они подтвердили свои позиции, которые сводятся к двум пунктам. Первое: начать с тридцати- или шестидесятидневного безусловного прекращения огня, второй пункт: использовать это прекращение огня для подготовки саммита руководителей государств. Это они все изложили в своем варианте меморандума, переданном нам 28 мая", - сообщил Мединский.
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в мире, стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, украина
В мире, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Киев на переговорах предлагал 30-дневное перемирие, заявил Мединский
Мединский: Киев на переговорах в Стамбуле предлагал 30-дневное прекращение огня