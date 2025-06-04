https://ria.ru/20250604/medinskiy-2020893347.html

Киев на переговорах предлагал 30-дневное перемирие, заявил Мединский

Киев на переговорах предлагал 30-дневное перемирие, заявил Мединский - РИА Новости, 04.06.2025

Киев на переговорах предлагал 30-дневное перемирие, заявил Мединский

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина на переговорах в Стамбуле подтвердила свои позиции о том, чтобы начать с 30-дневного или... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:40:00+03:00

2025-06-04T16:40:00+03:00

2025-06-04T16:58:00+03:00

в мире

стамбул

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

специальная военная операция на украине

россия

украина

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина на переговорах в Стамбуле подтвердила свои позиции о том, чтобы начать с 30-дневного или 60-дневного прекращения огня и использовать его для подготовки саммита лидеров.Помощник президента, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства доложил о результатах второго раунда переговоров, состоявшегося в Стамбуле 2 июня."В целом в ходе переговоров они подтвердили свои позиции, которые сводятся к двум пунктам. Первое: начать с тридцати- или шестидесятидневного безусловного прекращения огня, второй пункт: использовать это прекращение огня для подготовки саммита руководителей государств. Это они все изложили в своем варианте меморандума, переданном нам 28 мая", - сообщил Мединский.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html

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