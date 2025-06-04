https://ria.ru/20250604/medinskiy--2020894479.html

Мединский показал Путину список якобы похищенных украинских детей

Мединский показал Путину список якобы похищенных украинских детей - РИА Новости, 04.06.2025

Мединский показал Путину список якобы похищенных украинских детей

Помощник президента РФ Владимир Мединский показал российскому лидеру Владимиру Путину список якобы похищенных детей, который передала украинская делегация на... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:43:00+03:00

2025-06-04T16:43:00+03:00

2025-06-04T16:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

владимир путин

владимир мединский

украина

стамбул

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020899766_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77c95934ef07645a3dd0bbe48d0c3fc9.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский показал российскому лидеру Владимиру Путину список якобы похищенных детей, который передала украинская делегация на переговорах в Стамбуле, и подтвердил, что его взяли в работу.Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Глава государства попросил Мединского доложить о результатах состоявшихся в понедельник в Стамбуле переговоров с украинской стороной."Украинская сторона передала нам списки якобы похищенных с территории Украины 339 детей. Вот этот список, мы взяли его в работу", - сказал Мединский.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

украина

стамбул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Список якобы похищенных детей, который передала украинская делегация на переговорах в Стамбуле Мединский показал Путину список якобы похищенных 339 детей, который передала украинская делегация на переговорах в Стамбуле, подтвердил, что его взяли в работу. Уполномоченный по правам ребенка Львова-Белова сегодня подчеркивала, что Россия не похищала детей с Украины – все дети находятся здесь с родственниками. А сам Мединский ранее заявлял, что Украина устроила из темы похищения детей "шоу для сердобольных европейцев". 2025-06-04T16:43 true PT0M16S

Путин на совещании с членами правительства Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами Правительства Основная тема – обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов с докладом по которой выступит Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. В начале встречи помощник Президента Владимир Мединский рассказал о том, как проходили переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня. 2025-06-04T16:43 true PT2M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир путин, владимир мединский, украина, стамбул, россия