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Мединский показал Путину список якобы похищенных украинских детей - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 04.06.2025 (обновлено: 16:59 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/medinskiy--2020894479.html
Мединский показал Путину список якобы похищенных украинских детей
Мединский показал Путину список якобы похищенных украинских детей - РИА Новости, 04.06.2025
Мединский показал Путину список якобы похищенных украинских детей
Помощник президента РФ Владимир Мединский показал российскому лидеру Владимиру Путину список якобы похищенных детей, который передала украинская делегация на... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:43:00+03:00
2025-06-04T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир путин
владимир мединский
украина
стамбул
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский показал российскому лидеру Владимиру Путину список якобы похищенных детей, который передала украинская делегация на переговорах в Стамбуле, и подтвердил, что его взяли в работу.Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Глава государства попросил Мединского доложить о результатах состоявшихся в понедельник в Стамбуле переговоров с украинской стороной."Украинская сторона передала нам списки якобы похищенных с территории Украины 339 детей. Вот этот список, мы взяли его в работу", - сказал Мединский.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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Список якобы похищенных детей, который передала украинская делегация на переговорах в Стамбуле
Мединский показал Путину список якобы похищенных 339 детей, который передала украинская делегация на переговорах в Стамбуле, подтвердил, что его взяли в работу. Уполномоченный по правам ребенка Львова-Белова сегодня подчеркивала, что Россия не похищала детей с Украины – все дети находятся здесь с родственниками. А сам Мединский ранее заявлял, что Украина устроила из темы похищения детей "шоу для сердобольных европейцев".
2025-06-04T16:43
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Путин на совещании с членами правительства
Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами Правительства Основная тема – обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов с докладом по которой выступит Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. В начале встречи помощник Президента Владимир Мединский рассказал о том, как проходили переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле 2 июня.
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир путин, владимир мединский, украина, стамбул, россия
Специальная военная операция на Украине, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Путин, Владимир Мединский, Украина, Стамбул, Россия
Мединский показал Путину список якобы похищенных украинских детей

Владимир Мединский показал Путину список якобы похищенных украинских детей

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский показал российскому лидеру Владимиру Путину список якобы похищенных детей, который передала украинская делегация на переговорах в Стамбуле, и подтвердил, что его взяли в работу.
Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Глава государства попросил Мединского доложить о результатах состоявшихся в понедельник в Стамбуле переговоров с украинской стороной.
"Украинская сторона передала нам списки якобы похищенных с территории Украины 339 детей. Вот этот список, мы взяли его в работу", - сказал Мединский.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину
3 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВладимир ПутинВладимир МединскийУкраинаСтамбулРоссия
 
 
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