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Площадь пожара на полигоне ТБО на Урале снизилась до 900 "квадратов" - РИА Новости, 04.06.2025
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09:49 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/mchs-2020796788.html
Площадь пожара на полигоне ТБО на Урале снизилась до 900 "квадратов"
Площадь пожара на полигоне ТБО на Урале снизилась до 900 "квадратов" - РИА Новости, 04.06.2025
Площадь пожара на полигоне ТБО на Урале снизилась до 900 "квадратов"
Площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов под Екатеринбургом, который тушат вторые сутки, снизилась до 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T09:49:00+03:00
2025-06-04T09:49:00+03:00
екатеринбург
верхняя пышма
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов под Екатеринбургом, который тушат вторые сутки, снизилась до 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Полигон твердых бытовых отходов "Северный" в городском округе Верхняя Пышма под Екатеринбургом загорелся днем в понедельник на площади 600 квадратных метров, после этого в главке уточняли, что площадь возгорания увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов". "В Верхней Пышме специалисты МЧС России продолжают ликвидацию пожара на полигоне ТБО. На текущий момент происходит тление на площади 900 "квадратов". На 50 "квадратах" наблюдаются разрозненные очаги горения", – говорится в сообщении. Как уточняют в ведомстве, информации о пострадавших не поступало, угрозы распространения огня на жилые дома и объекты инфраструктуры нет, а тушение осложняется глубинным залеганием очагов, жарой и порывами ветра. По данным управления Роспотребнадзора по региону, превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе пожара на полигоне ТБО не установлено.
https://ria.ru/20250604/pozhar-2020784860.html
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екатеринбург
верхняя пышма
россия
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екатеринбург, верхняя пышма, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Екатеринбург, Верхняя Пышма, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Площадь пожара на полигоне ТБО на Урале снизилась до 900 "квадратов"

МЧС: площадь пожара на полигоне ТБО на Урале снизилась до 900 квадратных метров

© Фото : МЧС Свердловской области/TelegramПожар на полигоне твердых бытовых отходов под Екатеринбургом
Пожар на полигоне твердых бытовых отходов под Екатеринбургом - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : МЧС Свердловской области/Telegram
Пожар на полигоне твердых бытовых отходов под Екатеринбургом
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов под Екатеринбургом, который тушат вторые сутки, снизилась до 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Полигон твердых бытовых отходов "Северный" в городском округе Верхняя Пышма под Екатеринбургом загорелся днем в понедельник на площади 600 квадратных метров, после этого в главке уточняли, что площадь возгорания увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов".
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"В Верхней Пышме специалисты МЧС России продолжают ликвидацию пожара на полигоне ТБО. На текущий момент происходит тление на площади 900 "квадратов". На 50 "квадратах" наблюдаются разрозненные очаги горения", – говорится в сообщении.
Как уточняют в ведомстве, информации о пострадавших не поступало, угрозы распространения огня на жилые дома и объекты инфраструктуры нет, а тушение осложняется глубинным залеганием очагов, жарой и порывами ветра.
По данным управления Роспотребнадзора по региону, превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе пожара на полигоне ТБО не установлено.
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ЕкатеринбургВерхняя ПышмаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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