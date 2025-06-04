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Telegraph: Маску отказали в продлении срока полномочий на госслужбе - РИА Новости, 04.06.2025
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22:18 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/mask-2020978271.html
Telegraph: Маску отказали в продлении срока полномочий на госслужбе
Telegraph: Маску отказали в продлении срока полномочий на госслужбе - РИА Новости, 04.06.2025
Telegraph: Маску отказали в продлении срока полномочий на госслужбе
Американский предприниматель Илон Маск хотел, чтобы срок его полномочий на госслужбе был продлен, но ему отказали, сообщает газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T22:18:00+03:00
2025-06-04T22:18:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск хотел, чтобы срок его полномочий на госслужбе был продлен, но ему отказали, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. Ранее Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, а также поблагодарил президента США Дональда Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства. В окружении президента отмечают, что недавняя критика Маска в адрес законопроекта Трампа, предполагающего сокращение федеральных расходов, связана с тем, что он хотел защитить свои бизнес-интересы и что его уязвила необходимость покинуть пост в администрации президента. "Он (Маск - ред.) попросил остаться (в качестве госслужащего - ред.), чтобы добиться большего на пути к его цели по сокращению (государственных - ред.) расходов на триллион долларов, но ему сказали, что это невозможно", - говорится в публикации. Во вторник Маск назвал "мерзостью" законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов. Он также указал, что, согласно этому законопроекту, бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
https://ria.ru/20250604/mask-2020950891.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Telegraph: Маску отказали в продлении срока полномочий на госслужбе

Telegraph: Маск хотел продления срока полномочий на госслужбе, но ему отказали

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск хотел, чтобы срок его полномочий на госслужбе был продлен, но ему отказали, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Ранее Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подходит к концу, а также поблагодарил президента США Дональда Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства.
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В окружении президента отмечают, что недавняя критика Маска в адрес законопроекта Трампа, предполагающего сокращение федеральных расходов, связана с тем, что он хотел защитить свои бизнес-интересы и что его уязвила необходимость покинуть пост в администрации президента.
"Он (Маск - ред.) попросил остаться (в качестве госслужащего - ред.), чтобы добиться большего на пути к его цели по сокращению (государственных - ред.) расходов на триллион долларов, но ему сказали, что это невозможно", - говорится в публикации.
Во вторник Маск назвал "мерзостью" законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов. Он также указал, что, согласно этому законопроекту, бюджетный дефицит США вырастет до 2,5 триллиона долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
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